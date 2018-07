Holbækmotorvejen er spærret tæt ved Roskilde Festival efter et uheld.

Lørdag eftermiddag er der sket et uheld på Holdbækmototvejen ved Hedehusene, der gør, at vejen er fuldstændig spærret i udadgående retning, det oplyser Vestegnens Politi.

Motorvejen er spærret på ubestemt tid og politiet opfordrer til, at man finder alternative ruter. Samtidig beder politiet bilisterne om at vise tålmodighed og køre ordenligt, da flere personer har valgt at vende om på motorvejen og kørt i modsat retning i nødsporet.

