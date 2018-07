Ugebladet Tæt På lukker. Det oplyser nyhedschef Nikokaj Vraa til B.T.

Ifølge Ekstra Bladet skyldes lukningen, at ejeren Karsten Ree har klappet pengekassen i, fordi bladet 'uge efter uge har kostet ham penge.' Derfor udkommer Tæt På for sidste gang tirsdag.

»Det er ingen hemmelighed, at bladet har givet underskud længe. Og selv en mand med dybe lommer får på et tidspunkt nok af at tabe penge,« uddyber ansvarshavende direktør, Erling Tind Larsen, over for Ekstra Bladet.

Til Mediawatch siger han, at bladet har givet et underskud på 18 mio. kr. i sin rundt regnet 20 måneder lange levetid. Derfor erkender han også, at de nok havde set lukningen komme:



»Man skal være ualmindeligt optimistisk for at tro på det, når man efter halvandet år stadig kigger ind i et underskudsgivende projekt. Så vi havde selvfølgelig set det komme, men vi prøvede alligevel at se, om vi kunne redde projektet med nogle nye ejere eller en anden måde at udkomme på, men det lykkedes ikke,« siger Erling Tind Larsen.

Karsten Ree lukker kassen i over for Tæt På. (Arkivfoto) Foto: Rune Evensen Vis mere Karsten Ree lukker kassen i over for Tæt På. (Arkivfoto) Foto: Rune Evensen

Karsten Ree Holding har ejet 51 procent af aktierne i ugebladet, mens ansvarshavende direktør, Erling Tind Larsen, chefredaktør Per Kuskner, redaktionschef Peter Bugge og nyhedschef Nikolaj Vraa har ejet de sidste 49 procent.

Erling Tind Larsen, direktør på ugebladet Tæt På. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Erling Tind Larsen, direktør på ugebladet Tæt På. Foto: Bax Lindhardt

Erling Tind Larsen fortæller til Mediawatch, at bladet solgte mellem 15.-30.000 blade om ugen, og at breakeven lå på 23.000. Derfor har bladet i nogle uger solgt mere, men ikke i de seneste, hvilket fik Karsten Ree til at smække pengekassen i.

For at redde bladet har ledelsen været rundt til forskellige bladhuse, herunder Aller, men ingen har været interesserede i at opkøbe bladet. Ifølge Erling Tind Larsen skyldes det, at det ikke har været videre attraktivt at overtage en forretning med røde tal på bundlinjen.

På Facebook skriver nyhedsredaktør Nikolai Vraa, at det har været en fest at producere bladet, og at han synes, det stopper på toppen.

Fra konkurrenten på Se & Hør lyder følgende kommentar fra bladets chefredaktør, Niels Pinborg:



»Det er altid trist, når en konkurrent må give op, men man er i et hajfyldt farvand, når man udgiver ugeblade. Da jeg så deres første udgivelse, var min tanke godt nok også, at det var et lige vel ambitiøst projekt, men det er altid godt at få konkurrence af et hold dygtige journalister. Den konkurrence har gjort os skarpere, og det ændrer lukningen af Tæt På ikke på,« siger Pinborg til B.T.