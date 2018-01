En tysk familie skabte nytårsmorgen bekymring i det jyske. Familien valgte at køre fra Mandø ved så høj vandstand, at de lokale alarmerede politiet.

Familien havde tilsyneladende tilbragt nytårsaftenen på øen, da de valgte at trodse DMIs varsel om forhøjet vandstand ved Vadehavet og køre mod fastlandet.

»Nogen ser, at deres bil kører ud i vandet med rimelig høj vandsted,« fortæller Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der modtog et alarmopkald fra de bekymrede personer på Mandø klokken 10.08.

De lokale borgere fortalte til politiet, at vandstanden havde været omkring 75 cm, da familien kørte afsted.

I en times tid var der bekymring om, hvad der var sket den lille familie, men derefter kunne politiet mane til ro.

»Der var en, der mødte dem på fastlandet, og de er kommet i land i god behold,« fortæller vagtchefen.

Ifølge hjemmesiden Mandø Kro & Tratorbussser, der foretager kørsel mellem Mandø og fastlandet, anbefales det, at man i privatbil ikke kører ud og forsøger at krydse vandet, hvis vandstanden er over 30 cm. Hjemmesiden Mandø Turist råder til, at man sikrer sig, at vandet ikke stiger til over 55 cm på turen.

Det er for øvrigt ikke første gang, at det sønderjyske politi oplever problemer med turister og vandstand.

Især volder tidevandet ved Rømø tilsyneladende problemer, og der er tidligere år flere gange rapporteret om turister, der er blevet overrasket af tidevandet på Lakolk strand på Rømø.