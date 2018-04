Pelle Hvenegaard fortæller nu åbenhjertigt om en hård periode i sit liv. En periode som også mange andre danskere gennemgår.

For som omkring hver tiende dansker i alderen 25 til 44 år, har også oplevet den smerte, ufrivillig barnløshed kan forårsage.

Det skriver TV 2.

Nu vil den kendte tv-vært hjælpe andre danskere, som oplever barnløsheden på egen krop.

»Grundessensen af det at være en mand og maskulinitet er jo, at man kan forplante sig. Det er vel også det, vi er skabt til. Så dét ikke at kunne var forbundet med så meget smerte,« siger Pelle Hvenegaard til TV 2.

Og det er den smerte, der har fået Pelle Hvenegaard til at udgive en bog, der hedder 'Kære Zoe Ukhona', som skal være med til at gøre opmærksom på ufrivillig barnløshed for mænd og fjerne tabuet omkring problemet.

Bogen er Pelle Hvenegaard ærlige, komiske og sørgelige berretning om de år, som tv-værten og hans kone var i et fertilitets- og adoptionshelvede.

Pelle Hvenegaard og hans kone drømte længe om at få deres eget barn. Og i løbet af de seks år det tog for parret at indse, at de ikke kunne få børn, isolerede de sig mere og mere fra venner og familie, der havde børn.

For tv-værten kunne simpelthen ikke holde ud at tale med børnefamilier, når det nu ikke kunne lykkes for dem.

Parret fik fertilitetsbehandling i mange år – men uden held. Det var en frustrerende periode for dem, og tv-værten følte ikke, at han kunne dele sine tanker med andre end sin kone, da emnet er tabuiseret.

Det hele endte dog lykkeligt alligevel for Pelle Hvenegaard og hans kone.

I 2013 blev parret nemlig godkendt til adoption, og efter et par års ventetid blev de i 2016 forældre til ’den smukkeste, dejligste diamant’ - den ni måneder gamle pige Zoey Ukhona, som de adopterede fra Sydafrika.