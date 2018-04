SKAT, MÅ JEG...? Manden tjener pengene, og kvinden styrer hjemmefronten. Så enkle er far og mors arbejdsfordeling ikke længere. Cheferne på arbejdet og familien derhjemme kæmper om ens tid, og samtidig skal vi også huske at realisere os selv som individer. Derfor er der i de danske hjem nye aftaler, som skal forhandles på plads, hvis familien ikke skal bryde op. BT tager temperaturen på magtfordelingen i parforholdet, giver redskaber til forhandlingen og forsøger at svare på, hvorfor Sanne Fahnøes ven ringer hjem og spørger kæresten om lov, før han siger ja til en aftale.

Når manden ringer hjem og tjekker med konen, før han siger 'ja' til en aftale, er det ikke et sygdomstegn, men en nødvendig 'forhandling' i en moderne familie. Det gælder også hjemme hos familien Hvenegaard.

Tv-vært Pelle Hvenegaard er en af de mænd, der liiiige afstemmer kalenderen med konen, inden han siger ja til at deltage i et arrangement.

»Jeg tror, at jeg for det meste tjekker med min hustru, inden jeg siger ja til noget. Men det er mere for at koordinere. Det er ikke for at få tilladelse,« siger han.

Det kan nemlig sommetider være svært at få det hele til at gå op, når man har småfolk derhjemme, fortæller den 42-årige tv-vært.

»Vi har jo en lille pige, der skal passes, så derfor kan det være en god ide at plotte vores aftaler ind i kalenderen,« siger Pelle Hvenegaard, der har været sammen med sin hustru Caroline i otte år. Sammen adopterede de et barn fra Sydafrika i sept. 2016.

Pelle Hvenegaard mener ikke, at det er et udtryk for at den ene har mere at skulle have sagt end den anden. Caroline er bare den, der har mest tjek på kalenderen, og er ‘bedst til at bevare overblikket’.

»Men det er ikke ensbetydende med, at hun bestemmer,« siger Pelle Hvenegaard.

BT’s debatredaktør Sanne Fahnøe ser tingene på en lidt anden måde. I sidste uge skrev hun en klumme, hvor hun undrede sig over, at hendes mandlige ven først skulle hjem og tjekke den fælles kalender med kæresten, før han kunne sige ja til en aftale.

Men maskulinitets- og familieforsker ved Roskilde Universitet (RUC), Steen Baagøe Nielsen, mener, at debatredaktøren er lige hurtig nok på tasterne.

»Jeg ser det som et udtryk for almindelig omtanke og omsorg for familiens ve og vel,« siger han.

Den traditionelle opdeling af kvinders og mænds ansvar er de senere årtier kommet til forhandling, forklarer han. Når kvinder f.eks. også går på arbejde og tjener penge, betyder det selvfølgelig at mænd også forventes at tage ansvar derhjemme. Men de nye arbejdsdelinger kan langt mindre tages for givet. De skal forhandles på plads, og det gælder også de planer, man har hver for sig.

»Især i en ny familie vil langt de fleste forvente, at man afstemmer planer og ønsker f.eks. om alenetid med venner. Ellers går det galt. Jeg ser eksemplet med familiefaren, der skal tjekke hjemme, før han siger ja, som et udtryk for, at her er en mand, som er parat til forhandling. Forhandlingen ser jeg som positiv og ikke et sygdomstegn,« siger Steen Baagøe Nielsen.

I en rundringning, som BT har foretaget, viser det sig, at kvinderne typisk bestemmer, når børnene skal klædes på, hjemmet indrettes, eller sommerferien bestilles. Men det er mændene, der har det sidste ord, når det gælder de større poster i privatøkonomien.

Steen Baagøe Nielsen forklarer, at de traditionelle kønsarbejdsdelinger stadig udgør forventninger, vi må forholde os til, selv om de har tabt deres berettigelse i en moderne familie, hvor begge parter bidrager til økonomien.

»Derfor ser vi også, at kvinder i mange familier påtager sig den organiserende opgave. Mange kvinder prioriterer stadig mere tid med børnene end mænd, men dermed rammes de også hårdere af tidsklemmen mellem arbejdsliv og familieliv. For at få fri eller tid til karriere kan de derfor også opleve et stærkere behov for at organisere hverdagen. Og en skal jo gøre det!,« siger han.

Det er psykolog og ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Asger Neuman, enig i:

»Jeg oplever ikke, at det er kvinder, der har magten. Men det er ofte dem, der har ansvaret for driften derhjemme, og derfor kan det komme til at virke sådan. Mænd melder sig ofte lidt ud af at bestemme det huslige, fordi det ikke interesserer dem. Over tid kan det betyde, at mændene får en oplevelse af kvinderne som sure og bestemmende. Men når det sker, så har de selv et ansvar for at sikre, at de har noget at skulle have sagt,« siger han.

Som mand kan det være svært at navigere rundt i og finde ud af, hvad det egentlig er, kvinden ønsker. Det erkender parterapeut Martin Østergaard:

»Mange kvinder vil gerne have medbestemmelse, men de er ikke interesseret i dominans eller i at bestemme alt. De ønsker både medspil og modspil forstået på den måde, at hvis manden retter for meget ind, så irriterer det hende, hvis han bliver for uselvstændig. Som mand kan det være svært at navigere i, og mange mænd forstår det ikke,« siger Martin Østergaard.

Ønsker man et godt forhold, er noget af det vigtigste ifølge psykolog Asger Neuman, at man gør sig umage over for hinanden, at man drager omsorg og interesseret spørger ind til den andens interesser. Endelig skal man huske at prioritere tid til sig selv.

»Det er vigtigt at give plads til hinanden, så der er plads til prioritering af både mine ting, dine ting og vores fælles ting,« siger Asger Neuman.

Tilbage til Pelle Hvenegaard, hvor parforholdet går godt. Han og hustruen Caroline er nået til den konklusion, at det er ’godt at mødes på midten’.

»Selvfølgelig kan vi vrisse af hinanden, men det er godt nok sjældent. Det lyder meget harmonisk, men sådan føles det også. Vi har kæmpet i seks år på at få et barn, og derfor har vores samliv været en lang sej kamp sammen. Så små problemer fylder ikke så meget,« siger han.

Test jeres parforhold: Hvor enig er du med din partner?

Psykologerne Søren Braskov og Asger Neumann står bag testen Styrk-Jeres-Parforhold, der kan hjælpe par med at blive klogere på hinanden og sætte gang i dialogen og forhandlingerne ved spisebordet. De første 10 ud af i alt 60 spørgsmål finder du herunder.

Den tid min partner bruger på venner er tilpas.

Jeg synes den tid, vi bruger på vores familier er passende

Vi har en tilfredsstillende fordeling af praktiske opgaver i hjemmet

Vi er lige gode til at tage initiativ til de praktiske gøremål i hjemmet

Vi ved, hvad vi skal gøre når den anden er frustreret og følelsesmæssigt ramt

Vi er gode til at lytte og forstå hinanden

Jeg føler mig respekteret af min partner

Vi har en tilfredsstillende fordeling af, hvem der tager initiativ til sex

Jeg føler mig tilfredsstillet efter sex.

Jeg har tillid til min partners måde at bruge penge

Tag hele testen her.

Kilde: https://styrk-jeres-parforhold.dk/#temaer