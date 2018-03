Tv-værten Peter Ingemann beder mandag folk om at tænke sig godt om, før de deler billeder på de sociale medier.

Peter Ingemann, den folkekære TV-vært, der fik sit folkelige gennembrud i DR-programmet 'Hammerslag', er oprigtigt bekymret for den danske befolknings ve og vel. Det gør han opmærksom på i et nyt Facebook-opslag.

'Jeg hørte en psykiater i TV 2 News, der sagde, at danskerne havde ondt i sjælen. Vi er mere pressede end nogensinde, og vores selvværd er helt af bæ-til. En af årsagerne er de sociale medier og dens falske virkelighed,' skriver Ingemann blandt andet i sit opslag, og henviser til en ny undersøgelse fra Pyskiatrifonden, der blev fremlagt i sidste uge. Den viser, at flere og flere har det dårligere mentalt, især grundet sociale medier.

»Det uperfekte er mere interessant, end det perfekte. Vi presser både unge og gamle med, hvordan de skal leve. Den dér misforståelse af, at man ser et glansbillede på nettet - og så er det også sådan i virkeligheden. Altså selv Kardashians har fejl og mangler,« siger den 45-årige tv-vært til BT.

Peter Ingemann efterspørger mere ærlighed på de sociale medier, så alt ikke virker så unaturligt perfekt.

»Jeg husker da min ældste sked mig op og ned ad maven. Det lagde jeg ikke ud. Heller ikke de søvnløse nætter, hvor jeg tænkte 'hvorfor har jeg dog fået børn'. Nu er det jo fantastisk, men det med at være et menneske med fejl og mangler - det savner jeg på nettet,« siger Peter Ingemann.

Peter Ingemann skriver i sit Facebook-opslag, at han for nyligt har fået fjernet seks hæmorider. Det gør han fordi, han vil give et eksempel på, at selvom man er tv-vært, er livet ikke så perfekt, som det lader til.

»Vi lever det fede liv, og jeg synes bare det er vigtigt, at os der arbejder med tv også siger 'Hey, der er også nogle gange en arabisk læge, der graver én op i indgangen med en skalpel,« siger Peter Ingemann og har et klart budskab til både unge og gamles ageren på de sociale medier.

»Mit buskab er, at jeg hele mit liv har kæmpet med den her tunge sten, der hedder 'dårligt selvværd'. Men det er bare at sige 'ja, jeg er uperfekt, ja jeg har fejl og ja, jeg er for tyk.' Frem med fejlene, fejl og mangler har gjort mere til min karriere end det modsatte. Stå ved dine fejl,« siger Peter Ingemann.

Peter Ingemann håber fremover, at andre i mediebranchen, der kan nå flere mennesker end gennemsnittet via de sociale medier, vil følge trop og vise, at ingen er perfekte.