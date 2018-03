I videoen herover fortæller 74-årige Hans Jørgen Sterndal om, hvordan han i 2016 forudbetale 103.600 kr. for en 14-dages indlæggelse på rehabiliteringsklinikken 'My Life Care', der lå på Kurhotel Skodsborg. Klinikken blev drevet af læge Pia Susanne Norup Eriksen, der er kendt fra TV 2-programmet 'Kan man spise sig rask?'.

På TV 2 er man glad for det lægefaglige samarbejde med Pia Norup, men kender ikke til alle detaljer i sagen og vil derfor ikke tage stiling til den kritik, som tidligere patienter og ansatte rejser af Pia Norup som både person og læge.

Sådan lyder essensen af svaret fra Mette Heiberg, redaktør på TV2 og programredaktør på ’Kan man spise sig rask?’, hvor læge Pia Norup fungerer som ekspert.

Mette Heiberg kan og vil ikke tage stilling til kritikken af Pia Norup, som tidligere ansatte og ditto patienter betragter som dybt uetisk.

»Jeg kan sagtens forstå, at der er nogle personer, der er kommet i klemme i denne her konkurssag, og sådan er det jo ofte i konkurssager. Men jeg har ingen grund til at betvivle Pia Norup, og jeg ønsker ikke forholde mig til sagen, når jeg ikke kender alle aspekter,« siger TV 2-redaktøren.

På et helt generelt plan hvor meget betyder en persons etiske kodeks, når I udvælger eksperter på TV 2?

»På TV 2 forholder vi os til, om de eksperter, vi bruger i vores programmer, har de relevante kompetencer, og at de selvfølgelig overholder loven, handler etisk forsvarligt og i øvrigt er ordentlige mennesker.«

Synes du, at Pia Norup, som I bruger som ekspert i jeres program, har handlet etisk forsvarligt, når hun som læge har taget imod nogle penge fra en syg person, som hun ikke havde i sinde at behandle?

»Jeg ønsker ikke at kommentere på et hypotetisk spørgsmål, der som udgangspunkt ikke har noget med TV 2 at gøre. Det, jeg kan forholde mig til, er, at Pia Norup medvirker som ekspert i vores program i sin egenskab af læge, ikke som virksomhedsejer. Jeg er bekendt med, at der har været en konkurssag, som i øvrigt er afsluttet uden anmærkninger, men dette har intet med Pia Norups lægefaglige kompetencer at gøre,« siger Mette Heiberg, som understreger, at hun ikke køber præmissen om, at Pia Norup har handlet uetisk:

»Hvis der bliver rejst en sigtelse, eller der falder en dom (på baggrund af politianmeldelserne, red.), så er det en helt anden sag, som vi vil kigge på til den tid. Lige nu hæfter jeg mig ved, at der ikke er rejst en sag mod Pia. Længere er den ikke for os.«

BT har været i kontakt med Pia Norup, som er blevet forelagt kritikken og præsenteret for en række spørgsmål. Pia Norup har ikke ønsket at stille op til interview og vil ikke besvare spørgsmålene, da hun mener, at 'de ikke er faktuelt baserede'.

»Min virksomhed gik konkurs i sommeren 2016. Det berørte både medarbejdere og patienter og samarbejdspartnere, hvilket jeg naturligvis er meget ked af. Jeg har handlet i overensstemmelse med de juridiske krav og retningslinier i den givne situation, og jeg har handlet efter bedste evne og intention. Alt andet er ukorrekte påstande. Jeg har ingen yderligere kommentarer,« skriver hun i en mail til BT.

Sagen kort: Som BT kunne fortælle i søndagens avis, bliver tv-læge Pia Susanne Norup Eriksen, der er kendt fra TV2-programmet ’Kan man spise sig rask?’, anklaget for at have taget imod 103.600 kr. for et 14-dages behandlingsforløb velvidende, at hun var få dage fra at gå konkurs med rehabiliteringsklinikken ‘My Life Care’.

Anklagen, som bakkes op af tidligere centralt placerede ansatte i ‘My Life Care’, kommer fra 74-årige Hans Jørgen Sterndal. Det var ham, der overførte de 103.600 kr. til Pia Norup, men tre dage senere - sammen med de øvrige patienter - blev smidt på gaden uden hverken kompensation eller undskyldning. Hans Jørgen Sterndal har nu meldt Pia Norup til politiet for bedrageri.

Derudover bliver Pia Norup anklaget for at have brugt størstedelen af en betaling på 182.900 kr., som var øremærket løn til de ansatte, på sig selv.

