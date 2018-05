Benjamin Rud Elberth har erklæret parkeringsselskabet ParkZone krig efter at have fået en bøde for at parkere lidt udenfor en bås under en tur med familien i Experimentarium. Nu fortæller Experimentariums administrerende direktør, at parkeringsvagten, som udstedte bøden, begik en fejl.

'Beviset på at parkeringsselskaber som Parkzone udøver ren chikane mod almindelige mennesker. Bøde for at holde uden for bås i et helt tomt parkeringshus en lørdag.'

Sådan skrev ekspert i sociale medier, Benjamin Rud Elberth, på Twitter 19. maj, efter at han havde fået en parkeringsbøde på 750 kroner for at have parkeret sin Renault Scenic en anelse udenfor den anviste bås i et - ifølge ham - helt tomt p-hus på Tuborg Havnevej ved Experimentarium i Hellerup. Han delte flere billeder af parkeringen og skrev efterfølgende på sin blog, at bøden efter hans mening er et udtryk for, at ParkZone bruger parkeringshuset ved Experimentarium som en pengemaskine.

Senest har Benjamin Rud Elberth været tilbage i p-kælderen og målt den pågældende bås til at være 167 centimeter bred. Det er fem centimeter mindre end hans Renault måler i bredden.

Hey @ChristianSophus - nu har jeg også målt efter. Båsen er 167 cm. Min bil er 172 cm. pic.twitter.com/Zw8rRIOJRN — Benjamin Rud Elberth (@BenjaminElberth) May 21, 2018

Experimentariums administrerende direktør, Kim Gladstone Herlev, forstår godt, at Benjamin Rud Elberth, som blandt andet er kendt fra TV 2, er utilfreds med bøden.

»Sådan som vores parkeringskælder er indrettet, er det ikke rimeligt at udstede bøder til ejere af biler, der holder på eller lidt udenfor stregerne,« siger Kim Gladstone Herlev til BT.

Hvorfor ikke?

»Fordi vores parkeringsbåse er meget smalle. På grund af de mange søjler, der er dernede, er det umuligt at lave dem større. Min egen bil kan heller ikke være der.«

Benjamin Rud Elberth fik en bøde på 750 kroner for denne parkering. Foto: Benjamin Rud Elberth/Twitter Benjamin Rud Elberth fik en bøde på 750 kroner for denne parkering. Foto: Benjamin Rud Elberth/Twitter

Efter at have hørt om sagen tog Kim Gladstone Herlev fat i ParkZone, som står for driften af parkeringskælderen, der ejes af Experimentarium.

»ParkZone er enig med os i, at han (Benjamin Rud Elberth, red.) aldrig skulle have fået den bøde. Vores aftale med dem er, at der kun skal udstedes bøder, hvis en bil spærrer vejen for andre eller holder, så den fylder to parkeringsbåse. Altså i tilfælde, hvor bilisten helt åbenlyst ikke har forsøgt at parkere efter reglerne.«

Hvordan kan det så være, han fik bøden?

»Der er sket en beklagelig fejl. Parkeringsvagter er kun mennesker, og mennesker begår fejl. Det kommer sikkert til at ske igen. Derfor opfordrer jeg vores kunder til at henvende sig til os, hvis de føler, de har fået en urimelig parkeringsbøde. Så kigger vi på det. Jeg kan kun komme i tanke om ét tilfælde, hvor vi ikke har refunderet bøden,« siger Kim Gladstone Herlev.

Foto: elberth.dk Foto: elberth.dk

Benjamin Rud Elberth fortæller, at også han har fået tilbuddet, men takkede nej.

»Det her handler ikke om, at jeg vil slippe for at betale bøden. For mig handler det om det principielle i, at ParkZone giver bøder til børnefamilier, som ikke har haft til hensigt at snyde,« siger han.

Benjamin Rud Elberth har været i kontakt med flere andre danskere, som har fået det, han kalder 'lignende, absurde parkeringsbøder'. De i alt 30 eksempler vil han nu vil overdrage til Folketingets transportudvalg.

Der bliver oprettet et uafhængigt klagenævn til at tage sig af klager over p-bøder 1. juli, men indtil da skal den slags sager behandles af domstolene.

BT har været i kontakt med ParkZone, men de ønsker ikke at udtale sig i sagen.