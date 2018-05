I videoen herover kan du se Yahya Hassan filme sig selv, da han for nylig blev løsladt fra arresten i Aarhus.

Tv-værten Kristian Ring-Hansen Holt ved ikke, hvad det var, Yahya Hassan hentydede til, da han afbrød ham to gange under et live-indslag ved Royal Run mandag. 'Jeg er lige så mystificeret som alle andre,' siger reporteren dagen derpå.

'Kære Kristian Holt. Jeg undskylder ulejligheden i dag (i går mandag, red.), i forbindelse med Royal Run. Men det var altså en bytter, du sikkert havde set komme.'

Sådan skriver den aarhusianske digter Yahya Hassan på sin profil på Facebook efter, at han mandag under Royal Run to gange afbrød tv-værten under et live-indslag.

Da det kongelige fødselsdags-løb nåede til Smilets By, stod TV 2-journalisten Kristian Ring-Hansen Holt i målområdet på Frederiks Allé i Aarhus og fortalte seerne, hvad der ville ske, når løberne kom i mål. Pludselig dukkede en ung mand i løbetøj og med solbriller op i billedet og afbrød ham.

»Hvad sker der chef? Velkommen til Aarhus. Det er min by, det her. Det er ikke Kronprinsens,« lød det i første omgang fra manden, som viste sig at være den kontroversielle digter. Hertil svarede Kristian Ring-Hansen Holt, at Aarhus er 'vores alle sammens by.'

Lidt senere kom den voldsdømte digter tilbage og råbte blandt andet hentydninger til et møde, de to angiveligt tidligere har haft i Valby:

»Skal man starte med Adam og Eva hver gang med dig? Kan du huske dengang i Valby, hvor du spillede dum?,« spurgte Yahya Hassan tv-værten og fortsatte:

»Jeg har altid vist dig respekt, men hvis du ikke viser mig respekt, så får du sgu heller ikke nogen respekt tilbage.«

Du kan se TV 2's noget usædvanlige live-indslag fra Royal Run, som blev afbrudt af Yahya Hassan, her.

Kristian Ring-Hansen Holt tog situationen i stiv arm og svarede, at han lever af at stille spørgsmål. Selv om Yahya Hassan både på live-tv og i sit Facebook-opslag hentyder til noget, der angiveligt er sket mellem de to ved en tidligere lejlighed, lægger tv-værten ikke skjul på, at han faktisk ikke aner, hvad digteren mener.

»Jeg er lige så mystificeret, som alle andre. Jeg har ikke den ringeste idé om, hvad han hentyder til,« siger tv-værten og forklarer, at han har interviewet digteren én gang tidligere på Nørrebro i København i forbindelse med åbningen af en ny moské.

»Jeg erindrer ikke, at vi skulle have noget udestående,« siger han.

Selv om han blev overrasket, fortsatte han ufortrødent sin reportage.

»Det er en del af mit job. Det er sådan noget, man skal kunne, når man rapporterer live. Så må man holde tungen lige i munden. Nogle gange sker der noget ventet uventet, og andre gange noget uventet uventet, og den her havde jeg ikke lige set komme,« siger han og beskriver de to episoder som 'forholdsvis udramatiske.'

Det kan godt være, at seerne blev rystede over afbrydelsen, men for Kristian Ring-Hansen Holt sker den slags faktisk relativt tit. Han understreger, at han på ingen måde følte sig truet eller ubehagelig tilpas i situationen.

»Jeg tænker, at jeg kommer længst med dialog og venlighed, og den bedste forsikring mod den slags er jo, at kameraet kører og er tændt hele tiden, så folk selv kan se, hvad der sker.«

Herunder kan du se Yahya Hassans egen optagelse af episoden.