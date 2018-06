Nyt forskningscenter skal kortlægge samspillet mellem menneskets dna og sygdomme ved hjælp af gamle skeletter.

København. Informationer fra omkring 3000 skeletter skal samles, i det der bliver verdens største bibliotek af sin art.

Det sker, når Københavns Universitet og Lundbeckfonden opretter et nyt forskningscenter, hvor formålet er at undersøge, hvordan menneskets dna og hjernesygdomme hænger sammen.

Undersøgelsen skal både fokusere på neurologiske sygdomme som Parkinsons og Alzheimers og psykiatriske lidelser som for eksempel skizofreni og adhd.

Professorerne Eske Willerslev og Thomas Werge fra Københavns Universitet skal lede det internationale projekt.

- Ud fra et evolutionsbiologisk teori burde disse sygdomme være blevet fjernet, og vi prøver så at forstå, hvad oprindelsen er, og hvordan har de udviklet sig.

- Det vil forhåbentligt give os en større forståelse for, hvorfor disse lidelser og sygdomme eksisterer, siger Eske Willerslev, der er leder af forskningscentret, der hedder Lundbecks Center For Sygdomsevolution.

Det er først inden for de seneste år, at man har fundet ud af, at sygdommene er knyttet til genetikken.

- I løbet af de seneste 10-15 år er vi begyndt at forstå det genetiske grundlag for psykiatriske og neurologiske sygdomme.

- Derfor er det interessant at prøve at afklare, hvordan denne sygdomsgenetik er opstået har det altid været hos mennesket, eller er det noget, der er kommet til i udviklingen af det moderne menneske?

- Her er det interessant at kunne gå 10.000 år tilbage og se, om der er noget i vores arvemasse i dag, der har ændret sig i forhold til vores forgængeres, siger Thomas Werge i en pressemeddelelse.

Den yngste del af dna-prøverne, der skal analyseres, er fra Danmarks middelalder.

Der er tale om prøver fra en samling på flere tusinde skeletter, som opbevares på Panuminstituttet i København.

Projektet kommer til at køre i fem-seks år.

Men man forventer, at man i løbet af et par år har samlet informationerne fra skeletterne, og så vil der løbende komme resultater.

Lundbeckfonden har bevilget 60 millioner kroner til projektet, som kommer til at involvere forskere fra både Europa og USA.

/ritzau/