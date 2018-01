Mange bilejere vælger at få installeret et gratis overvågningssystem i bilerne. FDM råder til at være varsom.

København. Glemte du at låse bilen, og kan du i øvrigt huske, hvor du parkerede?

Flere end 15.000 danske Volkswagen-ejere kan i dag få svaret bare ved at åbne en app på deres smartphone.

De har nemlig sagt ja til at få et lille apparat installeret i bilen, som gør det muligt at holde øje med bilen og dens placering.

Samtidig giver systemet Volkswagen mulighed for at holde øje med bilens helbred, så værkstedet selv kan tage kontakt, hvis bilen har brug for at komme på værksted.

Volkswagen er ikke ene om at tilbyde en overvågningsløsning til sine kunder.

Ifølge den danske Opel-importør har 8400 kunder foreløbig sagt ja til at få et lignende system - "OnStar" - installeret, oplyser Marketing Services Manager i Opel Danmark Steen Davidsen.

- Vi tror, at det giver os en fordel i konkurrencen med andre bilmærker at kunne tilbyde kunderne lettilgængelige data om deres biler, siger han.

Han understreger, at Opel ikke holder øje med bilerne løbende. Bilen bliver først sporet, når kunden selv beder om det.

I 2012 lancerede Volvo en videreudvikling af sit Volvo On Call-system, så man nu med en app på telefonen kan fjernstyre varmeanlægget og sågar give andre adgang til bilen.

Cirka 9000 biler fra Volvo kører i dag rundt med systemet i Danmark, oplyser importøren.

Denne type teknologier gør det på flere måder nemmere at være bilejer, mener bilejernes interesseorganisation FDM.

Men at give lov til overvågning kan også få negative konsekvenser, siger afdelingschef Torben Lund Kudsk.

Han frygter for eksempel, at fabrikanter kan nægte at udbedre fejl og skader på bilens garanti, fordi de kan se, at den ikke er kørt efter deres anbefalinger.

Overvågningsteknologien kan potentielt også gøre det vanskeligt for andre end bilfabrikantens egne værksteder at udbedre en fejl på bilerne.

- I fremtiden vil det være sådan, at en bil er knyttet elektronisk tæt sammen med bilfabrikanternes computersystemer.

- Det betyder, at det bliver svært for uafhængige værksteder at foretage et service på en bil, hvis de ikke må få adgang til bilens data.

I det scenarie vil konkurrencen på serviceeftersyn blive svækket, og dermed bliver det dyrere at være bilejer, pointerer Torben Lund Kudsk.

