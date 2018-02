Fredag mødtes transportminister Ole Birk Olesen (LA) med en gruppe borgere, der længe har protesteret imod brugerbetaling af den nye Kronprinsesse Marys Bro, der skal krydse Roskilde Fjord.

Men til trods for over 13.000 indsamlede underskrifter, så fik borgerne ikke noget ud af mødet. For ministeren vil tilsyneladende ikke gribe ind.

Alligevel mente Susanne Bartholin, der er en af de borgere fra lokalområdet, der protestere mod brugerbetalingen, at mødet var vellykket.

»Det gik fint, for vi fik stillet alle vores spørgsmål. Men fra ministeriets side er sagen lukket. Ministeren sagde, at der var en mulighed for at slippe for betaling, hvis kommunen betaler for, at kommunens borgere kører over broen. Men han har ikke tænkt sig at gå videre med det. Så det er op til kommunalbestyrelsen at ændre på det,« siger hun til Sn.dk.

Ifølge Susanne Bartholin konstaterede Ole Birk Olesen, at der har været to valgperioder, siden det daværende byråd sagde ja til brugerbetalingen, og at det muligvis har været ’valgflæsk’ at gøre broen gratis.

Susanne Bartholin afleverede sammen med den resterende protestgruppe 13.750 underskrifter imod brugerbetalingen til ministeren.

Og selv om han ikke vil gå ind i sagen, som det kom frem på mødet, så fortæller de lokale borgere, at de ikke har mistet modet.

Taksterne er endnu ikke bestemt

Det er endnu ikke bestemt, hvad taksterne for at køre over broen skal være. Men det er bestyrelsen for selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund, der har ansvaret for at bestemme taksterne.

I anlægsloven fra 2013 er der lagt op til, at personbiler skal betale 14 kroner, og lastbiler og busser koster skal betale 41 kroner.

Hvis borgerne skal lykkes med at gøre broen gratis at køre på, så kræver det, at Folketinget vedtager en ny anlægslov for projektet.

Transportministeriet har regnet ud, at cirka 13.000 biler vil krydse broen dagligt.

Broen bliver knap 1,4 kilometer lang og bliver 4-sporet. Konstruktionen af broen startede i marts 2017 og afsluttes i 2019. Der er lagt op til, at den bliver finansieret af brugerbetaling.

Byggeriet af broen har kostet to millarder kroner.