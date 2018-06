Flere badegæster nød både sol og strand oven på Cheminovas berygtede giftdepot på Harboøre Tange i weekenden. De lokale mener, at skiltningen på stedet er alt for dårlig.

Sol fra en skyfri himmel. Det brølende Vesterhav. Og en perfekt og mennesketom strand helt for dig selv.

Det lyder for godt til at være sandt, og det var det da også, da to grupper turister sidste weekend ville nyde det gode vejr og slog sig ned på en strand ved Harboøre Tange.

Der var nemlig en meget god grund til, at ikke andre badegæster havde fundet frem til det tilsyneladende perfekte badested:

I jorden under dem lå Cheminovas giftdepot, og al badning og ophold på stedet var forbudt.

Det skriver TV Midt/Vest.

Turisterne havde - ganske uvidende - slået sig ned ved den berygtede Høfde 42, hvor kemivirksomheden sidst i 1950'erne og i begyndelsen af 1960'erne deponerede flere millioner liter spildevand og fast affald fra deres produktion. Derfor har Lemvig Kommune indført forbud mod at bade, fiske og dykke mellem Høfde 40 og 45 på en strækning på to en halv kilometer.

For nylig er skiltene, der formanede badegæsterne om at holde sig væk, dog blev skiftet ud, og det kan være derfor, at turisterne har overset dem.

Det mener i hvert fald miljøaktivist Bjarne Hansen, der i mange år har kæmpet for at få fjernet forureningen ved Høfde 42. Han kom tilfældigvis forbi og fik et chok, da han så badegæsterne i vandet og børn, der byggede sandslotte i sandet.

»De skal jo vide, at det er et giftdepot, de er oven på, og at det er farligt at bade deroppe,« siger Bjarne Hansen til TV Midt/Vest.

Han skyndte sig at fortælle de uvidende badegæster, at de befandt sig oven på et giftdepot.

I Region Midtjylland medgiver formanden for udvalget for regional udvikling, Jørgen Nørby (V), at de nye skilte muligvis ikke er gode nok.

»Region Midtjylland har sammen med Lemvig Kommune valgt at sige, at man gerne vil have ryddet op i en gammel skilteskov, som ikke var særlig pæn, og man ville gerne lave noget, der var mere informativt, og det kan jeg så forstå, at det har vi ikke gjort godt nok.«