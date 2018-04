Discountkæden Fakta er fortsat det svageste led på discountmarkedet, selv om kæden ifølge den administrerende direktør, Peter Høgsted, har medvirket til at fordoble Coop Danmarks overskud i 2017, mener detailekspert Bruno Christensen.

I mange år har særligt Fakta været en økonomisk udfordring for Coop Danmark, men i 2017 har kæden vist fremgang på bundlinjen, der samtidig har været med til at løfte overskuddet hos fødevarekoncernen fra 349 millioner kroner i 2016 til 624 millioner kroner i 2017.

Alligevel vurderer detailekspert Bruno Christensen, at Fakta er den svageste af discountkæderne i Danmark.

»De har gennemført store forandringer markedsføringsmæssigt de seneste år samtidig med, at de har investeret mange penge i deres butikker, og det har været noget af årsagen til, at det er gået bedre,« siger Bruno Christensen.

Og det stemmer overens med forklaringen fra Coop Danmarks administrerende direktør, Peter Høgsted, der tidligere torsdag udtalte til Ritzau, at man netop har investeret massivt i landets 370 butikker. En investering, som kunderne tilsyneladende har taget godt imod.

Men sideløbende med Fakta forbedrede resultater har discountkæder som Netto, Rema 1000, Lidl og Aldi også rykket på sig, siger Bruno Christensen, og derfor er Fakta ifølge ham fortsat den store taber.

»Der er ingen tvivl om, at Fakta er det svageste led af de discountkæder, vi har i Danmark lige nu. Netto fører kraftigt an, fordi de er aggressive og hele tiden åbner nye butikker. Rema 1000 følger umiddelbart efter som den mest populære discountkæde i Danmark, og så har både Lidl og Aldi kapital i ryggen, der gør, at de er gået fra små butikker, til at åbne store flotte supermarkeder,« siger han og tilføjer:

»Og så har Fakta ikke kapitalen til at følge med.«

Og selv om resultaterne er blevet bedre for Fakta, så erkender Peter Høgsted over for Finans.dk, at der altså fortsat er røde tal på bundlinjen hos Discountkæden.