Det seneste døgn er der faldet regn flere steder. Det fortsætter de næste dage. Sankthansbål fortsat usikre.

København. Mange steder rundt om i Danmark er jorden som en knastør svamp, der suger hver en dråbe vand til sig, efter en periode med usædvanligt varmt og tørt vejr.

Og både lørdag og søndag er der faldet regn i store dele af landet, som kan fugte jorden, viser opgørelse fra DMI. De kommende dage byder på mere regn.

- Vi er inde i en ustadig periode, hvor vi får regn og byger, men også sol indimellem. Temperaturerne vil ligge sådan omkring de 20 grader. Det er mere normalt dansk sommervejr og vind fra vestlig retning, siger vagtchef fra DMI Steen Rasmussen.

Tørken betyder, at der i 65 ud af 98 kommuner er udstedt såkaldt afbrændingsforbud.

Flere lokale beredskaber meldte fredag ud, at det er højst usikkert, om der kan tillades bål til sankthansaften 23. juni. Det har weekendens regn indtil videre ikke ændret på.

Sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber siger, at der først mandag bliver gjort status på, om der er faldet nok regn til at mindske brandfare i det fri.

- Vi følger situationen meget nøje rundt om i landet. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er ingen steder, hvor vi vil opretholde afbrændingsforbud, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at hæve det igen, siger Bjarne Nigaard.

Regnen kommer, efter en usædvanlig periode med tørke. DMI opgjorde før weekenden, at der mangler mellem 25 og 35 millimeter regn for at drive det såkaldte tørkeindeks ned på det normale for årstiden.

Ifølge DMIs seneste opgørelse er Østjylland topscorer med 9,4 millimeter regn det seneste døgn. Herefter kommer Fyn og resten af Jylland, hvor der i gennemsnit faldt omkring syv millimeter.

København og resten af Sjælland samt Lolland og Falster fik kun mellem 3,1 og 3,8 millimeter i gennemsnit.

Absolut bundskraber er folkemøde-øen Bornholm, hvor det indtil videre slet ikke har regnet i denne omgang.

Ifølge vagtchefen i DMI dækker opgørelsen dog over store lokale forskelle.

- I Give har de fået 44 millimeter regn, og mange andre steder i Jylland fik de 25-30 millimeter. Men andre steder fik de kun en millimeter regn - for eksempel den østlige del af Djursland og flere steder på Midtsjælland, siger Steen Rasmussen.

/ritzau/