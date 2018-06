Eksperter har i årevis advaret om, hvor alvorlige konsekvenser det kan have at bruge lattergas som rusmiddel. Alligevel er det fortsat et populært fænomen blandt unge.

'Læge advarer: Du kan blive kvalt af at inhalere lattergas', 'Folkeskoleelever høje på livsfarlig lattergas' og 'Misbrugsekspert: Lattergas på barer er dødeligt' er bare nogle af de overskrifter, der kommer frem, hvis man laver en Google-søgning på lattergas.

De seneste par år har eksperter nærmest stået i kø for at advare om, hvor alvorlige konsekvenser det kan have at bruge lattergas som rusmiddel. Men det virker ikke til at være noget, der afskrækker de unge.

Faktisk nærmest modsat.

»Vi ser en stigning af opkald til Giftlinjen vedrørende lattergas,« siger Dorte Fris Palmqvist, overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Lattergas er især et populært rusmiddel på festivaller. Her ses tomme patroner på jorden under Roskilde Festival 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016 Vis mere Lattergas er især et populært rusmiddel på festivaller. Her ses tomme patroner på jorden under Roskilde Festival 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016

Fra 2011 til 2014 modtog Giftlinjen på Bispebjerg Hospital et til fire opkald. I 2015 var det tal steget til 16, og i det første halve år af 2018 har de allerede modtaget 13 opkald om unge, der har oplevet komplikationer som vejrtrækningsproblemer eller iltmangel i forbindelse med, at de har brugt lattergas som rusmiddel.

Dorte Fris Palmqvist understreger dog, at stigningen i opkald ikke nødvendigvis betyder, at flere unge tager gassen, men kan hænge sammen med, at der med tiden er kommet et større kendskab til giftlinjen blandt unge.

Fakta Derfor kan lattergas være farligt De lattergaspatroner, man kan købe billigt på nettet og i fysiske butikker, er beregnet til flødeskumssifoner, og indeholder derfor rent gas, der ikke er opblandet med ilt. Inhalerer man gassen flere gange, kan der derfor opstå iltmangel, fordi gassen fortræner ilten i den luft, vi indånder. »Fejlagtig tror mange, at der ikke er nogen risiko ved at anvende lattergas som rusmiddel, fordi man bruger det som bedøvelsesmiddel hos eksempelvis tandlægen og ved fødsler. Men når lattergas anvendes som bedøvelsesmiddel, er det blandet med ilt, hvilket ikke er tilfældet, når det bruges som rusmiddel,« siger Dorte Fris Palmqvist, overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Hvis man inhalerer lattergas mange gange eller blander gassen med andre rusmidler, kan gassen i yderste konsekvens være livsfarlig, fordi man kan blive kvalt på grund af iltmanglen. »Vi har eksempler fra Giftlinjen, hvor brugere af lattergas tager op mod 100 til 200 patroner over eksempelvis to timer. Risikoen er, at der derved kan forekomme iltmangel, fordi lattergassen fortrænger ilten. Vi ser også unge, som tager andre rusmidler samtidig, herunder alkohol og hash, og derved øges risikoen,« siger Dorte Fris Palmqvist. Ved vedvarende misbrug af lattergas er der risiko for B12 vitamin mangel, som kan føre til blodmangel og perifere nerveskader. De første symptomer på nerveskader er føleforstyrrelser i fingrene. Kilder: Sundhedsstyrelsen og Giftlinjen.

»Men patronerne ligger jo rundt omkring på gader, stræder og i parker, så det er tydeligt for enhver, at det stadig er noget, der bliver brugt i et ret stort omfang,« siger hun

Der er ingen præcise opgørelser over, hvor mange unge der bruger lattergas, men daglig leder hos stofrådgivningen i København, Isabella Koppel, vurderer at flere og flere unge stifter bekendtskab med rusen.

Det er min klare fornemmelse, at det her er meget meget mere udbredt, end vi lige går og tror Isabella Koppel

»Det er min klare fornemmelse, at det her er meget, meget mere udbredt, end vi lige går og tror. Særligt i de bedre fungerende unges miljøer, hvor de bruger det som et feststof, « siger hun.

Let og en smule svimmel

Én af de mange unge, der bruger lattergas som rusmiddel, er 20-årige Otto, hvis efternavn vi ikke nævner i denne artikel, da han ønsker at være anonym. Redaktionen kender hans fulde navn.

Han tager lattergas et par gange om måneden ved festlige lejligheder.

»Man føler sig let og en smule svimmel, uden at det er ubehageligt. Man får sådan en bølgende lyd for ørene, og så bliver man rigtig rigtig glad og griner,« siger han til B.T.

Kunne du finde på at bruge lattergas som rusmiddel på trods af de mange advarsler?

Han blev introduceret til lattergas for et par år siden, og selvom han efterfølgende er blevet gjort opmærksom på, hvor skadeligt gassen kan være, når man bruger den som rusmiddel, gør han det stadig.

»Jeg tror først, jeg stopper, hvis jeg er ude for en dårlig oplevelse eller ser en anden have en dårlig oplevelse,« siger han.

Jeg tror først, jeg stopper, hvis jeg er ude for en dårlig oplevelse eller ser en anden have en dårlig oplevelse Otto, 20 år

Lige præcis den holdning mener Isabella Koppel er grunden til, at unge fortsat tager lattergas på trods af de mange advarsler.

»Unge er risikovillige og går ofte rundt med en følelse af, 'at det sker i hvert fald ikke for mig'. Til trods for advarsler føler de sig uovervindelige, så det hjælper ikke med skræmmekampagner,« siger hun.