Danske børn er uhøflige og grænsesøgende og får lang line. Det er dommen fra herboende udlændinge, som Politiken har talt med.

Danske børn har masser af frihed under ansvar. De må gå med makeup eller farve håret blåt. Og selvom de er forholdsvis små, kan de frit rende frem og tilbage mellem hinandens huse efter spisetid. Det kræver ofte blot en kort sms.

Og det chokerede den 18-årige Emily Lit, der er på udveksling i Danmark. Hjemme i New Zealand ville den aldrig gå, fortæller hun til Politiken. Her skulle hun først hjem og argumentere eller som minimum ringe og forklare sin gøren og laden.

»Det har noget med sikkerhed at gøre. Egentlig kommer jeg fra et ganske sikkert område, men i New Zealand er folk mere ængstelige end her i Danmark. Jeg ville aldrig gå alene på gaden efter klokken 23 der, men her er det okay at cykle hjem fra byen klokken 5 om morgenen, selv om man er pige og teenager, og mange unge har heller ikke noget bestemt tidspunkt, de skal være hjemme på,« siger malaysiskfødte Emily Lit.

Hun er en af flere udlændinge, som Politiken har talt med i forbindelse med et tema om børn som familiens nye magthavere.

En anden er 45-årige franskfødte Frédéric Hamburger, der er indehaver af butikken Løs Market på Vesterbro og har boet i Danmark i 20 år. Og han mener, at det er forældrenes egen skyld, at børnene har taget magten i flere danske hjem.

De er nemlig for dårlige til at skære igennem og sætte grænser, forklarer han tik Politiken.

»Danske børn er lidt af et paradoks. På den ene side er de fulde af selvtillid, kreative, vant til at samarbejde og diskussionslystne på en helt anden måde end børn, der vokser op i Frankrig. De ved, hvad de vil, og de har selvsikkerheden til at vise, at de vil frem i livet. Det er der jo en masse positivt i, men der er altså også en bagside af medaljen,« siger Frédéric Hamburger.

Han mener, at danske børn er uhøflige og for eksempel afbryder de voksne, når de taler sammen. Det lærer dem, at der altid er tid til dem, hvilket vil give bagslag, når de skal ud i virkeligheden.

Franskmanden mener desuden, at danske børn lærer, at alt er til forhandling. Har de spist for meget slik en aften, får de ikke et klar nej, men får til gengæld frihed til at forsøge at argumentere for, om de skal have flere stykker o hvornår, fortæller han.