Stednavneudvalget har endnu engang udskudt beslutningen om, hvorvidt tre lollandske landsbyer må få lov til at skifte et s i navnene ud med et z.

Et manglende høringssvar betyder, at borgerne i Krannitse, Tillitse og Kuditse må vente endnu længere på en afklaring i sagen. Stednavneudvalget, der er en den højeste myndighed på området, har nemlig endnu ikke taget stilling, skriver TV Øst.

»Det var måske ikke lige det, vi havde ønsket. Vi ville godt have haft et ja i dag. Men når vi ikke kan få det, så er det bedre end at få et nej. Nu må vi jo vente på høringsvaret og så se, hvad Stednavneudvalget siger til sagen,« siger Lena Liebst Hansen, kasserer i beboerforeningen i Kramnitse og initiativtager til navneændringen.

Med støtte fra Lolland Kommune har beboerne i de tre byer gennem fem år kæmpet for navneændringen. De mener, at stavemåderne med s er en stavefejl, der blev indført i 1960'erne ved en fejl. Det lokale gods bærer dog navnet Krannitse, og derfor skal godsejeren høres, før Stednavneudvalget vil tage stilling til sagen.

Det menes, at de særprægede lollandske bynavne har vendisk oprindelse og er et levn fra fortiden, hvor venderne lagde til ved Lollands kyster.

Formanden for Stednavneudvalget, Rikke Steenholt Olesen, siger til TV ØST, at udvalget generelt er skeptisk over for at tillade z'er i stednavne, fordi det er 'udansk'.

Udvalget regner med at afgøre sagen om en måneds tid.