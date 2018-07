Det er forventeligt sommerens travleste trafikdag i Tyskland, men 35-årige Rasmus Pedersen og familien er nødt til at krydse nabolandet mod syd for at komme på ferie i det sydfranske.

Og selvom det meste af turen natten til lørdag er gået godt, så kører familien lige nu temmelig langsomt, fortæller Rasmus Pedersen, der sammen med de øvrige tre i bilen, hans kone og to sønner på fire og syv år, befinder sig på A7 omkring 45 kilometer nord for Hannover, da B.T. taler med ham lørdag morgen.

»Vi er kommet til endnu en lang vejarbejdsstrækning med en del modkørende trafik i nordlig retning. Vi kører med 60 km/t!,« fortæller han, mens konen sidder bag rattet.

Forleden lød det fra den tyske bilistforening, ADAC, at lørdagen vil byde på endeløse køer på autobahnen, og familien Pedersen har af samme grund valgt at køre hjemme fra Store Merløse på Sjælland klokken 2 natten til lørdag for at komme godt undervejs, inden trafikken topper mellem klokken 11 og 18.



»Vi er skiftedes til at køre, og det er gået ganske udmærket indtil videre. Vi har set meget trafik i nordgående retning, men vi har været skånet for kødannelser. Vi har dog været påvirket af vejarbejde før og efter Hamborg, hvor vi er kommet op og ned i fart, så vi kørte mellem 130 og 60 kilometer i timen i en times tid sammenlagt.«

Rasmus Pedersen fortæller, at trafikken allerede tog til, så snart de fire danskere kom syd for grænsen tidligt lørdag morgen.

»Ned mod Hamborg var der en del trafik. Vi kunne se over et længere stykke, hvordan trafikken mod nord hobede sig sammen, og hvordan bilerne i det modsatte spor kørte langsomt.«

Familien Pedersen skal overnatte i Wissembourg i grænselandet mellem Tyskland og Frankrig, hvorefter de kører videre sydpå søndag morgen. Familien håber at nå frem til dagens destination først på eftermiddagen.

B.T. følger familien Pedersens motorvejsfærd gennem Tyskland resten af lørdagen.