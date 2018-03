En personpåkørsel er fundet sted onsdag formiddag på Rødovre Station i Storkøbenhavn. Personen er fortsat i live og er blevet kørt på hospitalet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Personpåkørslen betød, at togtrafikken til og fra stationen tidligere på formiddagen var indstillet, mens politi og redning arbejdede på stedet.

Vagtchef hos Københavns Vestegns Politi fortæller til BT, at der er tale om en »tragisk hændelse«.

»Vedkommende blev fundet under S-togs-stammen. Der er tale om en mand, men mere ved jeg ikke ud over, at personen fortsat er i live og er kørt på traumecenteret,« siger vagtchef Lars Jørgensen, der fortæller, at politiet fortsat arbejder på stedet.

Arbejdet er dog nået så langt, at tog-trafikken igen er blevet optaget for både S-tog og regionaltog. Det oplyser politiet på Twitter.

Vedr. Rødovre Station, alle toglinjer er igen åbne #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 14, 2018

DSB oplyser, at de er begyndt at køre med fjerntog på strækningen igen. Man skal dog væbne sig med tålmodighed, da der vil være 'store' forsinkelser mellem Høje Taastrup og København H.

BT følger sagen.