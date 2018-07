En byld i en mørbrad fra Tulip betød, at 18-årige Alex Andersen lynhurtigt blev dårlig over det ulækre måltid, og han er nu tosset over, at fødevaregiganten ikke giver mere end 200 kroner i kompensation.

For oplevelsen glemmer han sent. Og med tanke på, at han måske kunne være blevet syg af at spise af det betændte kød, mener den unge landmandsstuderende fra Borup, at Tulip bør give mere.

»Jeg synes, det er klamt, at deres grise ikke er tjekket ordentligt igennem, og i forhold til, at jeg kunne være blevet syg, tænkte jeg, at der må være en kompensation. Jeg har så fået 200 kroner onsdag, og det, synes jeg, er for lidt. Tulip er jo et millionforetagende,« siger han og fortæller om det opkastfremkaldende måltid:

»Min kæreste og jeg sidder og spiser, og jeg når halvvejs ind i kødet, da jeg ser en kæmpe, hvid klump. Jeg tænker, at det ikke ser specielt lækkert ud, så jeg lugter lige til det. Og så løb jeg direkte ud og kastede op.«

Velbekomme! Denne mørbrad fik Alex Andersen spist og tygget godt på, før marinaden ikke længere kunne skjule den indvendige byld. Privatfoto Vis mere Velbekomme! Denne mørbrad fik Alex Andersen spist og tygget godt på, før marinaden ikke længere kunne skjule den indvendige byld. Privatfoto

»Den lugtede rigtig råddent og specielt, og jeg arbejder med grise til hverdag og ved med sikkerhed, at det er en byld. Det er lugten og tanken om, at det er en byld, der får mig til at kaste op. Man kan blive rigtig syg af det, og så er det bare ulækkert. Det er jo betændelse.«

Synes du, at Tulip med 200 kroner betaler en rimelig kompensation for at have produceret kød med en byld i?

Mørbraden var ifølge Alex Andersen delt i to stykker i indpakningen, og heldigvis blev det ikke Alex’ kæreste, der satte tænder i det dårlige kød. For det kunne være endt galt, lyder det.

»Jeg er glad for, at det ikke var min kæreste, der spiste af kødet. Hun har kun én nyre og ingen milt, så hendes blod bliver ikke renset ordentligt af sig selv. Hun havde måske skullet i dialyse, hvis hun havde spist mørbraden,« siger han.

Alex Andersen studerer til landmand, og han var ikke i tvivl om, at det var en byld, han så i sin aftensmad. Vis mere Alex Andersen studerer til landmand, og han var ikke i tvivl om, at det var en byld, han så i sin aftensmad.

Over for B.T. beklager Tulip det klamme kød, som Alex Andersen fik tygget sig halvt igennem, før marinaden ikke længere kunne skjule smagen af byld. Men den 18-årige får ikke yderligere bod, lyder det.

»Det er ærgerligt, at de er skuffede over de 200 kroner, men det er nu engang den beløbsramme, der er, så det er ikke rigtig til diskussion. Jeg kan godt forstå, at forbrugeren ikke har været tilfreds med det pågældende produkt, og netop derfor har vi da også kompenseret, så der er råd til et erstatningskøb og lidt til,« siger kommunikationsansvarlig hos Tulip, Michael Ravn.

Ifølge Tulip er der en række kontroller, der skal sikre, at byld-inficeret kød ikke lander i kølediskene i supermarkederne. Men uheld kan ske, lyder det.

»At der er fundet en byld er meget beklageligt, men der er en risiko, når man arbejder med fødevarer. Vi kontrollerer nøje råvarerne, når de bliver leveret og også i de efterfølgende produktionstrin. Vores medarbejdere er uddannet i at frasortere råvarer med synlige defekter, eller hvis kødet på anden måde ikke lever op til kravene. Hvis bylden har været skjult inde i mørbraden, er det svært at opdage. Vi kan ikke se en byld på en scanning, for den bliver ikke opdaget af vores detektorer, der er sat op til at finde eksempelvis metal, glas, sten og keramik. Men det er heldigvis meget, meget sjældent, at sådan noget her sker.«