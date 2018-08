Natten til fredag blev våd, og himlen blev oplyst af tusindvis af lyn. Enkelte steder kom der så meget regn, at der var tale om skybrud.

4000 lyn. Så mange gange smed Thor ifølge TV2 Vejret sin hammer på himlen over Danmark natten til fredag. DRs meteorolog får tallet helt op til 9.000 lynnedslag.

Det intense tordenvejr gav også en hel del af den længe ventede nedbør, og enkelte steder var det så kraftigt, at kriteriet for skybrud blev opfyldt. To steder i København var der skybrud. Ved Landbohøjskolen faldt der 25,0 millimeter, af dem 19,2 på en halv time, mens der i Tårnby på Amager kom 15 millimeter på 30 minutter.

»Det mest intense tordenvejr sluttede ved to-tiden, og det gav en hel del vand til store dele af landet, men fronten bevægede sig for hurtigt til at det blev til skybrud ret mange steder,« lyder det fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen.

Fredagens vejr har hele ugen været imødeset med spænding, fordi et hidsigt sommerlavtryk skal ind over landet. Torsdag varslede DMI risiko for vindstød af orkanstyrke, og navngav den sommerstormen 'Johanne.'

Natten til ugens sidste hverdag aflyste DMI dog stormen.

»Johanne bliver en meget sød dame,« siger Trine Pedersen til B.T. fredag morgen, men understreger, at det alligevel bliver en meget blæsende dag.

»Vores prognoser har regnet lidt forkert. Lavtrykket ligger gangske fint midt uden for vestkysten, men der er ikke så meget vind i det, som vi havde regnet med. Men det bliver en blæsende dag for hele landet med en frisk vind til kuling,« tilføjer hun. Johanne bliver en meget rar dame.

Det er især vest- og nordjyderne, der skal holde på hat og briller. Her kan vindstødene nemlig nå op på stormstyrke. Også i Lillebælt skal sejlerne tage sig i agt for de meget kraftige vindstød. Til glæde for cafégæster og trampolinejere er blæsevejret hurtigt overstået. Vinden tager af i løbet af formiddagen, men i Nordjylland dog først i eftermiddag.

Ellers bliver det ifølge DMI en ganske hæderlig fredag med kun enkelte forbigående byger og temperaturer mellem 17 og 22 grader.