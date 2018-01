Hver en detalje bliver målt og vejet.

Uanset om det er eksperter, der analyserer det politiske spil, eller om det er de kritiske boligkøbere, der med falkeblik gennemgår det potentielle hjem for faldgruber.

Er man dreven i at være under den fjerde statsmagts bevågenhed, så er spørgsmålet, om man ikke også kan klare presset som boligsælger uden at ryste på hånden.

Muligvis. For Jakob Ellemann-Jensen, Venstres politiske ordfører, har netop solgt sin villalejlighed i Gentofte på blot end 51 dage. Det bekræfter Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen over for Boliga Kendte.

Altså skal familien Ellemann-Jensen snart til at samle flyttekasser, så de kan blive fyldt med familiens ejendele, og rykke med videre til det næste hjem.

Bærbuske og frugttræer

Villalejligheden blev udbudt til 5.995.000 kr., breder sig over to etager og er i alt på 114 kvadratmeter - pyntet med både stuk og roset i ejendommens 1. sal, mens der er fritlagte bjælker på det øverste plan.

Er køberen et såkaldt "udemenneske" vil han/hende nok glæde sig over, at der både er to altaner og egen have med frugttræer og bærbuske.

Jakob Ellemann-Jensen sidder i Folketinget for Venstre, hvor han er politisk ordfører. Før han indledte sin politiske løbebane, var han jurist og kaptajn i Forsvaret.

Se billeder af villalejligheden her.