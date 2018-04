Efter en lang nat med forhandlinger er der en aftale på plads på det kommunale område. Chefforhandler for lønmodtagerne, Anders Bondo Christensen, tog til møde i går aftes for at give sit bagland en orientering, og efterfølgende har han siddet og forhandlet hele natten med kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler,i forligsinstitutionen.

For et øjeblik siden lagde de resultatet frem: en overenskomst for 500.000 ansatte i kommunerne.

Detaljerne i overenskomsten vil blive fremlagt senere i eftermiddag, men rammen er 8,1 procent stigning, som den også var på det regionale område. Derudover er der fundet en løsning på den betalte spisepause og på lærernes arbejdstidsregler. Lønreguleringen bliver ændret, så privatlønsværnet er afskaffet. Anders Bondo Christensen har købt sig tid til at fremlægge aftalen for sit bagland, inden detaljerne bliver lagt offentligt frem.

»Det er en kolossal lettelse. Jeg synes virkelig, at vi står med et resultat, som vi kan være bekendt«, siger Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for de kommunalt ansatte, efter at der er landet en kommunal aftale fredag.

Der er nu indgået aftaler for alle inden for det kommunale og dele af det regionale område. Hele statens område mangler at indgå en aftale, og her er det stadig tvisten om akademikernes betalte spisepause, der volder problemer. Den er der fundet en løsning på i aftalen på det kommunale område, hvor akademikerne og sygeplejerskerne også er med. Dermed er der måske en åbning for en aftale på statens område, hvor frokostpausen også har været en stor knast.

»Jeg vil da kun være glad, hvis vores samlede forlig kan bruges til forlig på de andre områder«, siger Michael Ziegler, topforhandler for de kommunale arbejdsgivere.

Også formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, er positiv.

»Jeg er kisteglad for den enighed, der nu er opnået om overenskomstfornyelsen. Det er et godt forlig, som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden,« siger Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse fra FTF.