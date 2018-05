Et krav om en berigtigelse og en beklagelse over at have viderebragt en falsk påstand.

Sådan lød det lørdag i en SMS fra Jan Leth Christensen til BT, efter at avisen viderebragte et udsagn fra en af den stenrige topadvokats naboer, der var utilfreds med, at der er lagt pigtråd oven på et stykke af det hegn, Jan Leth Christensen har rundt om sin byggetomt, der ligger i første række ned til Øresund.

Men billeder, der tydeligt viser to parallelle rækker pigtråd placeret ovenpå byggepladshegnet, får nu Jan Leth Christensen til at droppe sine krav.

Det oplyser advokaten, efter at BT har konfronteret ham med fotodokumentation.

Foto: BT Foto: BT

Advokaten selv er forundret over pigtråden på sit hegn.

»Det må være noget, nogen har sat op i dag, fordi I (BT, red.) har bragt artiklen,« siger han.

Sådan skriver Jan Leth Christensen til BT ‘Jeg forlanger hermed at: Der skal ske en berigtigelse i morgen i BT med samme placering hvor BT beklager at have viderebragt denne falske påstand og oplyser, at jeg aldrig har opsat pigtråd mod naboen, og der aldrig har været pigtråd på hegnet mod naboen.’

Hegnet med pigtråd på toppen grænser op til den eneste direkte nabogrund til topadvokatens matrikel. Her bor Astrid Lauritsen, der først bliver opmærksom på pigtråden, da BT ringer. Astrid Lauritsen og hendes mand nægter, at ægteparret skal have sat det op.

»Det kan jeg love dig for, det ikke er,« siger hun og kalder pigtråden ‘uforskammet.’

Jan Leth Christensen fortæller, at han onsdag senest besøgte sin ejendom på Sigridsvej 25 i Hellerup, som han købte for 27 millioner kroner i maj 2016 med planer om at bygge en ny, arkitekttegnet villa. Her var der angiveligt ikke nogen pigtråd ovenpå hegnet, lyder det.



Henter kort...

Kan nogen have sat det op, uden du har vidst det?

»Der har slet ikke været nogen entreprenører. Der har kun været mine egne folk. Jeg kunne ikke finde på at sætte pigtrådshegn op på den grund. Det er ikke mig, der har sat det op. Det er helt sindssygt. Det er helt utroligt. Jeg har intet med det at gøre. Jeg kunne aldrig finde på at sætte pigtråd op på det hegn,« siger han og fortsætter:

»Jeg kunne aldrig finde på at skrive til jer, at det var et falsk udsagn, hvis det var sådan, at jeg havde kendskab til, at det var der. Det ville være helt idiotisk.«

'Villa Leth' tegnet af Bjarke Ingels. Jan Leth Christensen oplyser til BT, at byggeriet ventes påbegyndt om en måned. det gamle hus på grunden er allerede revet ned. 'Villa Leth' tegnet af Bjarke Ingels. Jan Leth Christensen oplyser til BT, at byggeriet ventes påbegyndt om en måned. det gamle hus på grunden er allerede revet ned.

Ifølge topadvokaten, der selv befinder sig i Madrid, vil han straks få nogen til at pille pigtråden ned.

»Der ikke nogen, der kunne finde på at sætte sådan noget op på min grund. Det er ulovligt. Man må ikke have pigtråd. Jeg er hjemme tirsdag, så jeg må sætte mine folk ud for at kigge på det. Det er eddermame mærkeligt, det må jeg bare sige.«

Hvem skulle dog have interesse i at sætte pigtråd op?

»Det har de mennesker, der åbenbart er i stand til at ringe til en BT-journalist og påstå, at jeg har en mærkelig attitude, selvom de aldrig har mødt mig, og sige, at der er sat pigtråd op. Det må være de samme mennesker, der kan finde på det her for at sværte mig til,« siger Jan Leth Christensen og fortsætter:

»Tænk engang, at der mennesker, der kan finde på at sætte pigtråd op på mit hegn, for så at tage fat i BT og sige, at jeg har sat pigtråd op, med det ene formål at sværte mig til. Det må være sat op i dag efter artiklen. Det er mit bedste bud.«

Gentofte Kommune har politianmeldt Jan Leth Christensen for at opsætte et ifølge kommunen ulovligt byggepladshegn på en høfde, der rækker ud i Øresund, og dermed forhindrer kvarterets beboere og alle andre i at gå langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne Gentofte Kommune har politianmeldt Jan Leth Christensen for at opsætte et ifølge kommunen ulovligt byggepladshegn på en høfde, der rækker ud i Øresund, og dermed forhindrer kvarterets beboere og alle andre i at gå langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne