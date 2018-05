Søndag mødtes et hold forskere fra hele verden på et hotel i Skanderborg. De havde rejst fra Skotland, Tyskland og Holland, blot for at nævne nogle få lande, og indtog kælderen til et lidt anderledes arrangement.

TV2 ØSTJYLLAND var velkomne og blev taget godt imod, men så snart snakken faldt på at filme mødet, skiftede stemningen. Forskerne havde ikke lyst til at blive fanget på kamera. For som de siger: 'We don't trust the media' - vi stoler ikke på medierne.

Hemmelighedskræmmeriet skyldes, at gruppen af forskere alle beskæftiger sig med kontroversielle emner. Og deres forskning i blandt andet intelligensforskelle mellem racer og køn ville nok også af de fleste blive betegnet som politisk ukorrekte.

Forskerne selv mener dog, at deres konklusioner blot bunder i evidensbaserede undersøgelser.

Et par slørede billeder af kaffekopper og skjorteærmer var derfor, hvad det blev til. Men det var med god grund, at mødets deltagere blev hemmeligholdt, forklarer danske Helmuth Nyborg, der, som en undtagelse i flokken, velvilligt stillede op til interview. Med egne ord har han i en alder af snart 82 år ikke noget at miste.

- Der er mange unge forskere her i dag, og hvis deres ansigter kommer i tv, så risikerer de at få ødelagt deres karriere, familieliv, venskaber og meget mere. De risikerer, at de universiteter, hvor de er ansat, forsøger at få dem afskediget, som det skete for mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Gruppen ønsker heller ikke den præcise placering af mødet offentliggjort. Det har nemlig tidligere givet store problemer, sidste gang i Nashville i Tennessee i USA. Her fik medlemmerne at vide af politiet, der stod med store revolvere i bæltet, at de ikke måtte gå udenfor, fordi der stod 250 vrede mennesker og protesterede.

- Der var faktisk én, der gjorde det. Han gik ud ad bagindgangen og blev tævet og smidt i søen, så her fik vi en lektion i, at de mente det, de sagde, siger Helmuth Nyborg til TV2 ØSTJYLLAND.

De seneste fire år har forskerne mødtes på University College i London, men i februar måned blev det meddelt gruppen, at de ikke længere var velkomne. Det gør sig også gældende for andre universiteter i Europa.

- De mente, at vi var en hemmelig gruppe af fascister, racister, elitister, sexister og pædofile. At vi havde en politisk agenda, siger Helmuth Nyborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor er forskerne nu forvist til Skanderborg, som Helmuth Nyborg beskriver det.

Det overrasker ham dog ikke, for det er ikke første gang, at han bliver bortvist fra et universitet. Helmuth Nyborgs arbejde som professor og forsker i udviklingspsykologi har trukket overskrifter verden rundt på godt og ondt. Mest ondt.

Debatten eksploderede for alvor, da han i 2005 offentliggjorde forskning, som konkluderede, at mænd gennemsnitligt har større hjerner og dermed er mere intelligente end kvinder.Forskningen blev stærkt kritiseret flere gange, og to gange er han af sin arbejdsplads, Aarhus Universitet, blevet anklaget for at lave dårlig forskning.

At mænd gennemsnitligt skulle være mere intelligente end kvinder fik ikke kun medierne til at rydde forsider, men også internt hos videnskabsfolk ulmede debatten. I 2006 blev forskningen haglet ned af tre professorer fra selvsamme Aarhus Universitet. De tre professorer konkluderede, at forskningen var fejlbehæftet og mangelfuld.

Samme år blev Helmut Nyborg bedt om at forlade Aarhus Universitet. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som bestod af en landsdommer, fem professorer og en rektor, slog dog senere fast, at Helmuth Nyborg skulle frikendes for anklagerne om dårlig forskning.

I 2017 kom den kontroversielle forsker igen centrum i en strid. Denne gang mellem studenterforeningen Konservative Studenter og Aarhus Universitet. Foreningen ønskede at invitere forskeren til at holde foredrag, men i en længere mailkorrespondance mellem foreningen og universitetet tøvede universitetet med at lægge lokaler til et arrangement med den kontroversielle forsker.

Efter TV2 ØSTJYLLAND gik ind i sagen, tildelte Aarhus Universitet et lokale til De Konservative Studenters foredrag med begrundelsen om, at hele sagen bundede i en kommunikationsfejl.

Det, samt at forskergruppen ikke længere må mødes på blandt andet Aarhus Universitet, skyldes ifølge Helmuth Nyborg, at universiteterne er bange for forskning i politisk ukorrekte emner.

- Jeg synes, det er et alvorligt svigt af Aarhus Universitet og andre universiteter, at de opfører sig så fjendtligt over for data, de ikke kan lide. Det minder om den behandling, man gav akademikere i totalitære systemer som det gamle Sovjetunionen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Helmuth Nyborg er i dag primært er optaget af de potentielle negative konsekvenser af indvandring fra ikke-vestlige lande til Europa og Danmark.

Den store både folkelige og professionelle modstand får ikke 81-årige Helmuth Nyborg til at genoverveje sine synspunkter.

Derfor vil han også fortsætte med at mødes i det skjulte med den hemmelige gruppe af forskere samt dele ud af sin viden i offentligheden, så længe han lever.

- Jeg er dataorienteret, og så længe jeg har data bag mig, må jeg bare sige, at dem, der benægter de data, må komme med nogle bedre data selv, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.