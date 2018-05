Det kan være svært at gennemskue priserne for at tage toget eller bussen, når man bruger Rejsekortet, og det resulterer i, at mange danskere betaler langt mere, end de behøver.

Det konkluderer en ny undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen.

Kun 13 procent er tilfredse med overskueligheden af Rejsekortets priser og rabatordninger, står der i rapporten.

Det får afdelingschef for Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, Laura Kirch Kirkegaard, til at ønske større overskuelighed, så pendlerne ved, hvordan de opnår den billigste rejse.

»Det skal være enkelt og gennemskueligt at købe billet til den kollektive transport, men der er lang vej endnu. Selskaberne bag Rejsekort A/S skal være bedre til at informere og hjælpe passagererne, så de vælger det rigtige rejsekort-produkt, for eksempel med synlig information ved stoppesteder og på stationer,« siger hun.

Ifølge undersøgelsen bruger halvdelen af danskerne en variation af det personlige rejsekort, når de bruger den offentlige trafik. Men en stor gruppe burde skynde sig at få lavet deres rejsekort om til et Rejsekort Pendlerkort. På den måde kan de spare adskillige tusinde kroner.

For undersøgelsen viser, at hver fjerde passager, der bruger det personlige rejsekort, rejser fire gange eller mere om ugen. Og dermed ender de med at snyde sig selv for en klækkelig sum penge, viser beregninger, BT har lavet.

Eksempelvis kan en pendler fra Danmarks tredje travleste station, Roskilde, spare 7.920 kroner årligt ved simpelthen at betale for 20 månedlige returrejser til København med et pendlerkort frem for det personlige rejsekort.

Det svarer til, at det allerede efter den 13. returrejse inden for en måned bliver billigere at bruge pendlerkortet, der koster en fast pris på 1.260 kroner om måneden.

På Rejsekortets hjemmeside, kan tog- og busrejsende indtaste start- og slutdestination i en beregner for at se, om det kan betale sig at skifte sit rejsekort ud med pendlerversionen.

Prisberegninger (20 rejser pr. måned) Roskilde - København med Rejsekortet 48 kroner pr. rejse 96 kroner pr. dag 20 rejsedage = 1.920 kroner Roskilde - København med Rejsekort Pendlerkort 31,5 kroner pr. rejse 63 kroner pr. dag 20 rejsedage = 1.260 kroner Silkeborg - Aarhus med Rejsekortet 39 kroner pr. rejse 78 kroner pr. dag 20 rejsedage = 1.560 kroner (rabat opnået) Silkeborg - Aarhus Rejsekort Pendlerkort 33,12 kroner pr. rejse 66,24 kroner pr. dag 20 rejsedage = 1.324,80 kroner Beløbene er med udgangspunkt i, at rejserne foretages i almindelig rejsetid, hvor der ikke er rabat. Kilde: Rejsekort.dk

Fakta om Rejsekort Pendlerkort Købes til en fast strækning mellem to stationer, der giver et ubegrænset antal rejser i de pågældende zoner på strækningen. Den rejsende betaler et fast beløb. Der skal IKKE chekes ind og ud i tog. Ved busrejser skal der dog chekes ind. Kilde: Rejsekort.dk