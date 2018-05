Et lyntog holdt mandag morgen stille ved Glostrup Station på grund af en teknisk fejl. Det har ført til kødannelse og forsinkelse på skinnerne mod København.

Det oplyser DSB.

'Vi kører nu fra Høje Taastrup i retning mod København H igen, men med forsinkelser frem til klokken cirka 08,' skriver DSB på sin hjemmeside.

Enkelte regionaltog er også blevet aflyst, mens DSB arbejder på at få togene til at køre til tiden igen.

Fejlen opstod klokken 07:12. I den forbindelse opfordrede DSB de folk, der skal med togene mod København, til at skifte over til et s-tog, da s-togene ikke er påvirket.