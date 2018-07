To personer er blevet kørt på Odense Universitetshospital efter to separate ulykker mandag på Fyn mandag eftermiddag.

Flere køretøjer har været impliceret i begge ulykker, og de to personer blev kørt på hospitalet i kritisk tilstand.

Det fortæller vagtchef Steen Nyland ved Fyns Politi til B.T.

Den ene ulykke fandt sted nær Vissenbjerg kl. 14.24 skriver TV2 FYN, hvor en mandlig motorcyklist kørte frontalt ind i en modkørende bil.

»Vi har ingen vidner på uheldet, men vores tekniske undersøgelser viser, at det tyder på, at motorcyklen er end i bilens vejbane. Vi ved ikke mere, end at han blev bragt svært kvæstet på OUH,« fortæller Steen Nyland.

Den anden af de to ulykker skete en lille time senere omkring Faaborg. Her overså en kvindelig bilist, at bilen foran havde sat farten ned, da bilen længere fremme havde bremset op for at dreje til venstre på hovedvej 43.

Kvinden ramte den forankørende og endte i modsatte vognbane, hvor hun blev ramt frontalt af en modkørende.

»Hendes bil ruller rundt, og hun er svært tilskadekommen. Hun lå fastklemt og måtte skæres fri. Den modkørende bil er blevet totalskadet, mens der er sket skader på yderligere to biler og en motorcykel,« fortæller Steen Nyland.

Vagtchefen betegner de to svært tilskadekomne som værende i kritisk tilstand, men i live.