Hvad koster en oplysning? Det er to forsyningsselskaber uenige om, og det sender forbrugerne på ekstra arbejde.

En strid om tier har sat 17.000 husstande i Vejle Kommune på molboarbejde.

Senest i dag skal borgerne manuelt aflæse deres vandmåler, og indberette tallet til Vejle Spildevand, men borgernes vandværk kender faktisk allerede det tal, da de fjernaflæser forbruget. Spildevandselskabet bruger de samme tal som vandværket, når de udskriver regning for rensning af borgernes spildevand.

Vejle Spildevand og to vandværker kan ikke blive enige om prisen for de data, og derfor skal borgerne selv i sving med pandelygte og kuglepen, fortæller DR P4 Trekanten.

- Det er decideret usmart, at man har indhentet nogle tal digitalt, og så beder man os forbrugere om at aflæse det manuelt. Det synes jeg er mystisk, siger Christian Skipper, der iført pandelygte brugte en times på at finde, få aflæst og indberettet de tal, som vandværket allerede har.

Kender du til lignende eksempler, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Vejle Spildevand vil betale vandværkerne 25 kroner per årsindberetning, og det har 50 vandværker accepteret. Men ikke Børkop Vandværk og Trefor Vand, der tilsammen har 17.000 kunder i Vejle Kommune.

Trefor Vand kræver 35 kroner om året for at videregive sine data, og den ekstra tier vil Vejle Spildevand ikke betale.

- Selvom det er blevet meget nemmere at aflæse, så vil de have en meget høj pris, og vi synes, at det er lige i overkanten, siger Mikael Schultz, direktør for Vejle Spildevand.

Vejle Spildevand vil betale Trefor Vand 375.000 kroner for kundernes data, men Trefor Vand forlanger 525.000 kroner årligt for oplysningerne.

Men prisen på 35 kroner per tal er rimelig, mener Trefor Vand.

- I Trekantområdet har man i en årrække været enige om, at det lå et sted mellem 30 og 35 kroner. Så længere er den ikke, siger direktør i Trefor Vand, Charles Nielsen.

Vejle Spildevand har beregnet, at de med forbrugernes hjælp og gratis arbejde kan hente de nødvendige oplysninger hjem for 15 kroner pr. måleroplysning, oplyser direktør i Vejle Spildevand Mikael Schultz.

Men hos kommunens boligudlejere er der ikke gratis arbejdskraft til rådighed, når målere skal aflæses.

Hos boligforeningen Østerbo, der har 3200 lejligheder, har man valgt at betale de 35 kroner per hovedmåler, som boligforeningens gårdmænd skulle aflæse manuelt.

- Det er simpelthen et spørgsmål om økonomi. Det her kommer til at koste 8.200 kroner. Hvis jeg skulle sende gårdmænd rundt i hele Vejle, så vil det være

væsentligt dyrere, siger Ulrik Faarup Sørensen, administrationschef i Østerbo.