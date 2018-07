De bad til Gud for sig selv og hinanden, mens de lå i vandet. Gennem syv timer. Alt var kaos, råb, skrig, fem meter høje bølger. Og et dødeligt mareridt og ild-inferno inde på land.

To familier fra Faaborg har netop gennemlevet deres livs værste mareridt som ofre for de helt ukontrollerede og allerede dødelige skovbrande omkring Grækenlands hovedstad Athen. Tre ugers drømmeferie ved den græske havneby Rafina blev forvandlet til dødsangst og frygtelig overlevelseskamp.

Heldigvis er Therese og Jesper Hultmann Holm Nielsen, venneparret Linda Dalsgaard Hansen og Kenneth Bo Hansen og deres børn i live og har stadig hinanden. Hvilket virker som et rent mirakel. Therese Hultmann Holm Nielsen beskriver det frygtelige inferno, de har været fanget i, mens ilden nærmere sig ubønhørligt, sådan:

»Vi besluttede efter fem minutter selv at flytte os selv og de vigtigste ting, men der var det for sent. Bygninger sprang i luften, alarmen gik i gang, og vi løb mod vandet, men kunne ikke komme ud. Alle skreg, vi kom ud, men ilden er nu så tæt på, at vi ikke kan gå. Der ryger ildkugler rundt, biler sprænger i luften. Vi gemmer os bag en kløft ved vandet, men igen bliver varmen for meget, så vi må videre på bare fødder. Alle unger er angste - de skriger. Vi finder en båd, som vi får fri, og alle kommer ombord. Jeg og Kenneth ligger i vandet, og der kommer endnu en eksplosion fra land. Den er så voldsom, at den skyder båden langt ud på vandet, hvor der nu er bølger på fire-fem meter. Der kommer tre bølger ind over båden, der kæntrer, og alle ryger over bord,« skriver faaborgenseren på sin Facebook-profil.

De to familier befandt sig i går i Athen, hvor de modtog psykologisk krisehjælp, mens deres forsikringsselskab arbejdede på at få arrangeret hjemtransport. Hvilket ikke er så ligetil i en situation, hvor man har mistet al jordisk gods, de havde med til Grækenland.

»Vores forsikring arbejder på at få os hjem, men da jeg har mistet alt undtagen mine børn, kan vi ikke bare komme hjem. Der står et lægehold klar, når vi er på dansk jord. Vi var ikke blevet reddet i tide, hvis det ikke havde været for Casper og Kenneths far, som satte alle midler i brug, så helikoptere og redningsbåde ledte efter os. Tak for indsatsen, så vi kan være her i dag i live,« skriver Therese Hultmann Holm Nielsen i opslaget efterfulgt af et stort rødt hjerte.

Mareridtet og kampen for at snyde døden kunne formentlig helt være undgået, hvis personalet på familiernes græske hotel havde reageret i tide. For i stedet for at hjælpe, mens ilden nærmede sig med rasende fart, grinede hoteldirektøren ifølge Therese Nielsen blot hånligt af gæsterne og gjorde ingenting for at hjælpe. Han mente åbenbart ikke, faren var stor nok til, at det var nødvendigt at handle.

Selv ikke da ilden begyndte at fyge omkring bygningen.

Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, erklærede tirsdag tre dages landesorg efter de dødelige naturbrande. Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix Vis mere Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, erklærede tirsdag tre dages landesorg efter de dødelige naturbrande. Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix

»Da ildkuglerne fløj i luften, fandt vi direktøren, som igen bare grinede hånligt af mig og sagde 'rolig, rolig'. Jeg sagde, at vi havde fem børn, som ikke kunne svømme, men endnu en gang blev der bare grinet og sagt, at de havde styr på det,« fortæller Therese Nielsen om det græske mareridt.