To voksne og et barn er bragt til hospitalet efter et trafikuheld søndag morgen i det nordlige Jylland.

To biler kørte tidligt søndag morgen frontalt sammen på Viborgvej ved Store Binderup nær Aars. To voksne og et barn på 12 år er bragt til hospitalet, men politiet kan endnu ikke oplyse noget om deres tilstand.

»Vi ved endnu ikke, hvor svært tilskadekomne, de er, men der er tale om personskade af en sådan karakter, at vi har tilkaldt bilinspektør, siger vagtchef Michael Elkjær ved Nordjyllands Politi til BT.

Anmeldelsen om uheldet kom klokken 06.47. Årsagen til uheldet kendes ikke.

»Der har været en del tåge heroppe, men det er ikke til at vide, om det er det, der er skyld i ulykken,« siger Michael Elkjær.

»Vi afventer flere oplysninger om de implicerede personer og deres tilstand,« siger vagtchefen.

Der var tre personer i den ene bil og to personer i den anden, da ulykken skete. De kvæstede kommer fra begge biler.

