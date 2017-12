Onsdag meddelte Tivoli, at den populære forlystelse Snurretoppen kører sin sidste tur den 31. december, da man i stedet vil forny sig og bygge en ny familieforlystelse i anledning af Tivolis 175 års jubilæum næste år. Men beslutningen om at lukke forlystelsen er langtfra faldet i god jord hos alle.

På Facebook skriver flere danskere, at Snurretoppen var en skattet forlystelse, som man vil savne.

'Hvorfor skal den bedste forlystelse fjernes. Det ikke okay,' skriver Natascha Wulff Andersen på Facebook, efter BT onsdag bragte en artikel om Tivolis bebudede lukning af den snurrende forlystelse.

'Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej ikke den. Nu er hele min dag ødelagt. Så i morgen tager jeg i Tivoli og skal prøve den for sidste gang,' skriver Emil Andersen Lang.

Mens mange danskere er tydeligt skuffede over, at Snurretoppen lukker, påpeger flere også, at de er kede af, at de ikke kan nå at prøve forlystelsen en sidste gang, fordi den allerede lukker den 31. december - altså på søndag.

'Neeeeeeeeej det kan de da ikke bare gøre, og helt uden vi kan nå over og få en “sidste” tur.......lyder kedelig med ny “familie-aktivitet”, øv øv og øv,' skriver Charlotte Kromann Raun blandt andet.

For de der kan nå i Tivoli den 31. december og prøve Snurretoppen på dens sidste dag, vil det dog være gratis at prøve forlystelsen, når først man har betalt entré for at komme ind i forlystelsesparken.

Nogle mener dog, at det Tivoli, de kender, er ved at blive forandret.

'Alt det gamle( minderne) forsvinder for noget nyt og ucharmerende,' lyder det blandt andet fra Kristine Baadsgaard.

Ifølge pressechef i Tivoli, Torben Plank, så er traditioner, men også fornyelse, en del af Tivolis DNA. Og selvom flere er kede af lukningen af Snurretoppen, så glæder han sig over, at den har betydet noget for danskerne.

»Jeg synes egentlig, det siger noget rigtig godt om vores gæster, for det viser, at vi har gæster, der kan lide vores forlystelser, der er forbundet med mange gode minder. Tænk, hvis ingen bemærkede, at vi lukkede en forlystelse, der havde kørt i 29 år,« siger Torben Plank til BT.

Han kalder det samtidig 'rettidig omhu' at udskifte en forlystelse med 29 år på bagen, som i øvrigt er slidt. I stedet har Tivoli bebudet, at en helt ny familieforlystelse ser dagens lys i 2018, hvor forlystelsesparken fejrer 175 års jubilæum.

»Der kommer en ny forlystelse, og vi tør godt love, at den lever op til Snurretoppen, både hvad angår hurtighed og sjovhedsfaktor næste år, når vi har 175 års jubilæum. Det er også en relativt vild forlystelse som Snurretoppen,« siger Torben Plank, der dog ikke kan afsløre mere om den kommende forlystelse.

