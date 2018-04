En dansk ekspert i sociale medier påminder nu danskerne om, hvad deltagelsen i konkurrencer på Facebook har af konsekvenser.

Du har formentlig bemærket, at konkurrencer om at vinde alt fra billetter til Legoland til en kasse is fra Hjem-IS fylder godt, når du scroller igennem dine ‘Facebook-nyheder.’

Det skyldes, at titusinder af danskere deltager i lodtrækningen om de vidt forskellige præmier, og kombineret med at Facebook har ændret en såkaldt algoritme så opslag med mange kommentarer prioriteres højere, får konkurrencerne stor synlighed på danskernes foretrukne sociale medie, som to ud af tre danskere bruger mindst én gang om ugen.

Hele 48.000 har eksempelvis deltaget i ‘Hjem-IS’-konkurrencen om en kasse med ‘16 lækre flødeis.’

Men det er vigtigt at huske på, at den umiddelbart uskyldige deltagelse i konkurrencerne har en pris, mener journalistisk lektor og ekspert i digitale og sociale medier ved Syddansk Universitet, Filip Wallberg.

»Når nogen ‘liker’ noget eller skriver en kommentar, så er det til virksomhedens fordel. Mens man selv opnår en mikroskopisk chance for at vinde, sælger man samtidig sig selv. Man sikrer virksomhedens spredning og bliver brugt som reklamesøjle ved at man videreformidler kommercielt indhold,« siger han og fortsætter:

»Det er vigtigt at spørge sig selv, hvad man er til salg for. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Min egen overvejelse er, at jeg ikke er til salg for en pakke is, men jeg vil godt deltage i en konkurrence om et kurophold,« siger han.

Tænker du over hvilke konkurrencer, du deltager i, og dermed hvilke virksomheder, du er med til at promovere?

Han spår, at Facebook formentlig løbende vil skrue op og ned for de faktorer, der gør, at konkurrencer får stor eksponering. Og selvom danskerne længe har været vant til at se konkurrencer i deres nyhedsfeed, så skal de ikke forvente at have set det sidste forsøg fra en dansk virksomhed på at få bevågenhed hos forbrugerne.

»Vi kommer til at se mere af det her, for hvis du får 48.000 kommentarer for en kasse is, så er det den billigste markedsføring, du kan komme til. Det er væsentligt dyrere at købe en helsidesannonce i en landsdækkende avis,« siger han.

Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster, fortalte mandag til BT, at det sociale medie er opmærksom på, at konkurrencer fylder meget lige nu.

'Ja, vi er opmærksomme på såkaldt 'engagement bait', og det er faktisk både i strid med de principper, vi lægger til grund for nyhedsfeedet, og noget vores brugere fortæller os de gerne vil være fri for, så det er klart, at det er noget, vi gerne vil til livs. I december lancerede vi da også en opdatering til nyhedsfeedet, der nedrangerer engelsksprogede sider, der bruger disse kneb. Og her den 4. april meldte vi ud, at vi nu gør det samme på spansk, arabisk, fransk, italiensk og tysk – og vi ser frem til at kunne rulle det længere ud hurtigst muligt, skrev Peter Münster i en mail.