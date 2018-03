Synes du også, det kan være en anelse besværligt og en smule langsommeligt først at skulle scanne den ene flaske, så den anden, så den tredje, når du skal aflevere pant? Så er der godt nyt på vej.

Dansk Retursystem tester nemlig et helt nyt afleveringssystem i Rødovre Centrum, som gør, at du lynhurtigt kan komme af med store mængder tomme flasker og dåser på én gang og få panten udbetalt med det samme.

Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

Med den nye afleveringsmulighed, der får navnet Drop & Go, kan du aflevere op til 300 dåser og flasker på én gang.

Dansk Retursystem er fra lørdag denne weekend begyndt at teste det nye koncept for at finde ud af, om forbrugerne er interesseret i at masseaflevere.

»Det er vigtigt for os fortsat at udvikle og teste forskellige alternativer, så der er en bred palet af gode afleveringsmuligheder til alle typer forbrugere. Med Drop & Go tilgodeser vi forbrugere, som skal af med mange emballager. Omvendt fjerner det også den lille irritation, der kan være, når man står bag en med mange emballager i køen til flaskeautomaten,« siger adm. direktør i Dansk Retursystem, Lars Krejberg Petersen.

Dansk Retursystem tester Drop & Go ved Rødovre Centrum frem til 3. juni, hvorefter Drop & Go skal testes på nogle af sommerens festivaler.