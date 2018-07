Den meget omtalt lov mod utryghedsskabende tiggeri har kun ramt udlændinge, skriver Kristeligt Dagblad.

København. Loven om utryghedsskabende tiggeri, der giver 14 dages ubetinget fængsel, har ifølge Kristeligt Dagblad kun ramt udlændinge. Det får flere til at frygte, at politiet diskriminerer.

Kristeligt Dagblad skriver, at 52 udlændinge er dømt efter loven, siden den blev indført, men ingen danskere. 32 af de dømte er fra Rumænien, mindst fem fra Bulgarien.

- Justitsministeren har flere gange indskærpet, at der ikke må foregå diskrimination i forbindelse med tiggeriloven.

- Men når eksperter på området vurderer, at halvdelen af tiggeriet udføres af danskere, så peger de nye tal på, at der bliver diskrimineret i indsatsen fra politiet, siger Maja Løvbjerg Hansen fra organisationen Gadejuristen til avisen.

Vicepolitiinspektør ved København Politi Jakob Søndergaard afviser over for Kristeligt Dagblad, at der skulle være tale om diskrimination og siger, at der er retssager på vej mod danskere også.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen glæder sig over tallene og fortælle til Kristeligt Dagblad, at det netop var formålet at ramme udenlandske tiggere.

- Vi har fra starten ønsket at ramme udenlandske tiggere og havde gerne set, at loven kun var rettet mod udlændinge. Det er kun glædeligt, at lovgivningen har virket efter hensigten.

- I mange år har det været overvældende med de mange udenlandske hjemløse og tiggere i København og andre større byer. Vi har ikke løst problemet 100 procent, men vi er kommet et stykke ad vejen, siger Martin Henriksen til avisen.

Ifølge dansk lov og internationale konventioner er det ulovligt at diskriminere på grund af race.

Enhedslisten og Alternativet er begge bekymrede over, at det ifølge tallene kun er udlændinge, der er dømt efter loven.

- Jeg håber ikke, at der er tale om diskrimination, men jeg frygter det, siger Enhedslistens Rosa Lund til avisen.

/ritzau/