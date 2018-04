Martin Hedegaards band, Saveus, åbner Orange Scene på årets Roskilde Festival. Han vandt som 15-årig X Factor.

Roskilde. Som 15-årig tog Martin Hedegaard danskerne med storm, da han i 2008 vandt den første danske udgave af "X Factor".

Til sommer skal han så forsøge tage gæsterne på Roskilde Festival med storm, når han med sit band, Saveus, spiller årets første koncert på den legendariske Orange Scene.

- Roskilde er en festival, som vi alle i bandet er kommet på flere år i streg, siden vi var gamle nok. Jeg er meget beæret over, at Roskilde Festival har udpeget Saveus til at åbne Orange Scene.

- At skulle spille på deres største scene til sommer er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Vi vil gå op på scenen og give alt, hvad vi har, siger Martin Hedegaard.

Martin Hedegaard, der i dag er 24 år, vendte først rigtig tilbage til rampelyset i 2015 med soloprojektet Saveus, der hurtigt fik succes med singlen "Levitate Me".

Det er ikke første gang, at Saveus optræder på Roskilde Festival. I 2016 fik bandet Roskilde Festival-debut, da det optrådte på festivalens vækstlagsscene, Countdown.

Koncerten fik rosende ord med på vejen, og siden da har Saveus haft flere radiohits og millioner af afspilninger på streamingtjenester.

Saveus åbner Orange Scene onsdag den 4. juli, hvilket bliver foran bandets hidtil største livepublikum.

Roskilde Festival offentliggør årets endelige plakat torsdag klokken 8.

Hidtil er navne som Eminem, Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne og Nephew på programmet.

Partoutbilletter til årets Roskilde Festival koster 2100 kroner eksklusiv gebyr.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 30. juni til lørdag 7. juli.

/ritzau/