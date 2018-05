En folkeafstemning i Jylland skal afgøre, om ulven fortsat skal have lov til at leve i Danmark, mener en forhenværende skovrider gennem 30 år.

'Ulven er ikke truet i EU, der har en bestand på ca. 12.000 individer. Det er derfor totalt ligegyldigt for artens opretholdelse, om Jylland huser 10 eller 100 ulve.'

Sådan skriver den forhenværende statsskovrider i Randbøl Statsskovdistrikt gennem 30 år Steffen Jørgensen i et debatindlæg i Jyllands-Posten søndag, efter ulvens eksistens i den danske natur har været til heftig debat de seneste uger. Derfor anbefaler han nu, at man afholder en folkeafstemning, så de danskere, der lever i nærheden af ulven kan tage stilling til, om ulven skal være i Danmark eller ej.

»Hvis man i Folketinget og dem, der træffer beslutningerne på vores vegne, ikke kan finde ud af sige, at man ikke har brug for den ulv, så synes jeg, at dem, der bor i det og har problemerne, skal have lov til at give deres stemme til kende ved en folkeafstemning,« uddyber Steffen Jørgensen over for BT.

Han tilføjer, at han med sit debatindlæg ikke er interesseret i at diskutere, hvorvidt ulven er farlig for mennesker eller ej, men i stedet at dens tilstedeværelse vil være med til ødelægge tilværelsen for mange, der bor i områder, hvor ulven lever.

»Dem, der har dyr, vil skulle sætte meget store hegn op, hvis de skal være effektive, og jeg ved fra Sverige, hvor jeg har været i mange år, at det ændrede mange ting, da ulven kom derop. Det betød blandt andet, at de skulle passe meget mere på deres hunde,« siger Steffen Jørgensen og tilføjer:

»Ulven skal fjernes og ikke fredes. Jeg kan ikke se nogen begrundelser for, hvorfor vi skal have den ulv igen, når den har været væk i 200 år. Den er ikke på nogen måde truet overhovedet,« siger han.

Han tilføjer i sit debatindlæg i Jyllands-Posten, at der for 200 år siden kun levede få hundrede tusinde mennesker i Jylland, og at de jyske heder på daværende tidspunkt udgjorde 800.000 hektar mod knap 8.000 hektar i dag.

Debatten om ulvene i Danmark blussede for alvor op, da DR i midten af april fik adgang til en video (se videoen i toppen af denne artikel), der viser en nedskydning af en ulv i nærheden af den lille by Ulfborg i Jylland. Skyderiet fandt sted på den nu tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance Steffen Troldtofts grund, og det var angiveligt et nært familiemedlem til Troldtoft, der affyrede skuddene mod ulven.

Skytten var en 66-årig mand, der er blevet sigtet for overtrædelse af jagtlovgivningen.

Han nægter sig skyldig.