Tidligere minister, medlem af Folketinget og medlem af Europa-Parlamentet Niels Anker Kofoed er søndag morgen død, 89 år gammel.

Det oplyser hans familie søndag aften til Ritzau.

Den tidligere Venstre-minister sov stille ind.

»Da Niels Anker Kofoed sov stille ind den 6. maj om morgenen, mistede vi ikke blot vores far. Vi mistede også et menneske, som var politiker til fingerspidserne med klare holdninger,« udtaler hans søn og to døtre.

Kofoed blev første gang valgt ind i Folketinget i 1968 og var landbrugs- og fiskeriminister i Poul Hartlings smalle Venstre-regering fra 1973 til 1975.

Senere fik han også ministerkontoret igen - endda ad to omgange. Først som landbrugsminister i SV-regeringen i 1978-79 og igen i Poul Schlüters firkløverregering fra 1982.

I en stor del af 90'erne sad han i Europa-Parlamentet.

Her blev han kendt som en af de mest energiske fortalere for EU, inden han i 1999 stoppede den politiske karriere og vendte hjem til sin fødeø, Bornholm.

Venstres Niels Anker Kofoed i folketingssalen den 3. november 1994. Niels Anker Kofoed blev 89 år. Foto: PALLE HEDEMANN (arkiv). Venstres Niels Anker Kofoed i folketingssalen den 3. november 1994. Niels Anker Kofoed blev 89 år. Foto: PALLE HEDEMANN (arkiv).

/ritzau/