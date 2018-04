Journalist og tidligere DR-vært Nynne Bjerre Christensen fik mellem jul og nytår konstateret modermærkekræft, efter hun ved lidt af et tilfælde gik til lægen.

I et opslag på Facebook deler den 43-årig journalist derfor nu sin historie med en påmindelse om, at man bør reagere på modermærker – også selvom symptomerne ikke er tydelige.

»Meningen med at skrive det her er, at få folk til at gå til lægen, hvis de har nogle mærker, de går og lurer på. Jeg er forbi det nu, og det var et lille og mildt indgreb, men det kunne have været det, der stod på min gravsten, hvis jeg ikke havde reageret,« siger Nynne Bjerre Christensen til BT.

Egentlig viste det sig også at være lidt af et tilfælde, at modermærkekræften overhovedet blev opdaget, fordi hendes mand blev ved med at bringe modermærket mellem hendes skulder og nakke på banen.

»Det har været et langt og mærkeligt forløb. Forrige sommer gik min mand og pillede lidt ved modermærket, fordi det blev synligt, da vi kom på ferie. Det sad mellem skulder og nakke, så jeg kunne ikke se det, men han sagde, at jeg skulle få kigget på det,« forklarer Nynne Bjerre Christensen.

Hun skyndte sig ikke til læge med det samme, og først efter hendes mand endnu engang påpegede modermærket, og hun også selv kunne se, det var vokset – og sad et sted, hvor man får solskader - begyndte hun at tænke over det.

»Så sker der det, at jeg har et barn, der falder ned af en stol i skolen og får sting i hagen, der skal hives ud, og det er ved den lejlighed, jeg bestiller en dobbelttid til lægen. Han var ikke specielt foruroliget, men sender mig til hudlægen, som var mere bekymret. Som det sidste siger han, at det ikke ville overraske ham, hvis der var noget i det,« siger Nynne Bjerre Christensen.

Vi havde julefrokost-gæster, så jeg tog ikke telefonen, så hudlægen indtalte en besked om, at det alligevel var kræft Nynne Bjerre Christensen

Hun endte med at få taget en biopsi, som var negativ, men alligevel rådede hendes hudlæge hende til at få modermærket fjernet. Nynne Bjerre Christensen valgte at følge rådet og få mærket fjernet, selvom hun egentlig ikke frygtede det værste – for biopsien var jo negativ. Alligevel tikkede en ubehagelig opringning ind mellem jul og nytår.

»Vi havde julefrokost-gæster, så jeg tog ikke telefonen, så hudlægen indtalte en besked om, at det alligevel var kræft, og at han ville skrive en henvisning. Det var lidt tungt at høre. Jeg ringede tilbage og forstod, at der var ringe sandsynlighed for spredning, men jeg forstod ikke helt, at han mente, han havde fået det hele med. Det var først senere, det gik op for mig. Men i praksis fik jeg først diagnosen, da mærket var fjernet og vi kendte prognosen nogenlunde. Det var meget rart,« siger Nynne Bjerre Christensen, som få dage efter nyheden blev opereret og fik fjernet yderligere væv rundt om modermærket.

I dag har hun det helt fint – men det har hun sådan set haft hele tiden, og det er netop derfor, det er så vigtigt at være opmærksom på modermærkekræft.

»Min opfordring er mest til dem, der ikke har været i kontakt med sygdommen, for jeg er selv virkelig stærk og er aldrig syg, så jeg render ikke til lægen, men det rammer også dem, der ikke føler sig syge,« siger Nynne Bjerre Christensen og tilføjer:



»Man skal reagere på modermærker, der ændrer sig: Er ujævnt i kanten, bløder, klør eller vokser. For der er ingen andre symptomer før sygdommen er ret fremskreden.«

Symptomer på modermærkekræft Det mest almindelige tegn på modermærkekræft er, at et eksisterende eller et nyt modermærke forandrer sig. Det er vigtigt, at du søger læge hvis: Et modermærke ændrer størrelse, form eller farve

Et modermærke bliver ujævnt eller tykkere

Et modermærke danner skorpe eller bløder

Et modermærke klør vedvarende eller føles ændret

Et sår ikke vil hele Kilde: Kræftens Bekæmpelse