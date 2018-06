Hustru til tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) mener, det er i orden, at de tidligere førstedamer kritiserer præsident Trump i forbindelse med sagen om sydamerikanske immigranter. Men det er usædvanligt, at hans egen hustru gør det.

Lone Dybkjær, der var statsministerfrue fra 1994 og frem til 2001, er enig med den nuværende og tidligere amerikanske førstedamer i, at det bør være slut med at adskille børn fra deres forældre og placere dem i interneringslejre nær den mexicanske grænse.

»Vi skal tage hånd om børnene. Det mener jeg også, vi skal her i Danmark. De må ikke lide under, hvad deres forældre gør,« siger hun om den aktuelle amerikanske politik, hvor 2342 børn er blevet skilt fra deres forældre.

Er det ok, når en førstedame blander sig i den politiske debat?

Siden Melania Trump i weekenden i en sjælden åbenhjertig kommentar kritiserede det sensitive emne, har Laura Bush, Michelle Obama, Hillery Clinton og Rosalynn Carter også fordømt politiken. Ifølge Lone Dybkjær er det dog usædvanligt at kritisere sin egen mand:

Da Poul var statsminister, opfandt jeg begrebet ’Fru Rasmussen’ og Fru Dybkjær’. Så hvis vi var til et officielt besøg, så var jeg Fru Rasmussen. Men når jeg var politiker, så kunne jeg sagtens være uenig med ham, og så var jeg Fru Dybkjær Lone Dybkjær, tidligere medlem af Folketinget

»De tidligere førstedamer er jo borgere som alle andre og har ret til at have en holdning, og selvfølgelig har de større gennemslagskraft end alle andre. Men det er lidt usædvanligt, at den nuværende førstedame kritiserer sin egen mand. Det må være deres egen indbyrdes snak, der afgør, hvordan de løser det,« siger Lone Dybkjær, der er tidligere radikal politiker.

Hun har selv oplevet, at det kan være svært at være gift med en magthaver og have andre holdninger end ægtefællen.

»Jeg kan huske engang, hvor vores partier var uenige om lukkeloven. På det tidspunkt var vi ikke gift, men forlovede. Jeg var ordfører for partiet, så jeg skulle jo sige, hvad vi mente om sagen. I pressen kom det ud med overskriften ’Lone fik en kurv af Poul’,« siger hun.

Lone Dybkjær fandt dog sin egen måde at håndtere uenighederne med ægtefællen på.

