Hustru til tidligere statsminister Poul Schlüter er enig med den nuværende og tidligere amerikanske førstedame i, at det bør være slut med at adskille børn fra deres forældre og placere dem i interneringslejre nær den mexicanske grænse.

Anne Marie Vessel Schlüter, der er gift med tidligere statsminister Poul Schlüter, mener, at den aktuelle amerikanske politik, hvor 2.342 børn er blevet skilt fra deres forældre, er kørt af sporet.

Er det ok, når en førstedame blander sig i den politiske debat?

»Jeg synes ikke, man skal skille børn fra deres forældre. Det er frygteligt galt, hvad der foregår,« siger hun.

Siden Melania Trump i weekenden i en sjældent åbenhjertig kommentar kritiserede det følsomme emne, har Laura Bush, Michelle Obama, Hillary Clinton og Rosalynn Carter også fordømt politikken.

»Jeg kan godt forstå, at de blander sig, og det synes jeg også er helt o.k. Det ville jeg også selv have gjort. Min mand har heldigvis ikke taget den slags beslutninger – så havde jeg ikke giftet mig med ham,« siger Anne Marie Vessel Schlüter, der blev gift med Poul Schlüter i 1989.

Hun har heller ikke tidligere oplevet situationer, hvor hun har haft lyst til at blande sig i sin mands politiske beslutninger.

Anne Marie Vessel Schlüter og Poul Schlüter under bogreception i Statsministeriet, hvor bogen 'Statsministrene' udkommer, torsdag den 9. november 2017. Parret blev gift i 1989.

»Jeg havde ikke vildt meget forstand på politik, men det lærte jeg efterhånden, som tiden gik. Jeg havde travlt med mit teaterarbejde dengang, og vi talte ikke så meget om hans arbejde. Han var mere interesseret i mit,« siger Anne Marie Vessel Schlüter, der nåede at være statsministerfrue i tre et halvt år, inden Poul Schlüter-regeringen gik af i 1993.

Hun var i mange år balletdanser ved Det Kongelige Teaters Balletskole. Senere hen underviste hun på balletskolen og var leder af skolen.

»Det er jo sjældent, at præsidentfruen siger noget, så når hun endelig siger noget, så lytter man jo også til hende. Jeg havde også været oppe at stå over det. Børn står mit hjerte meget nær,« siger Anne Marie Vessel Schlüter.

