BT har siden sommeren 2016 afsløret, hvordan afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen sikrede en tidligere kollega og to tidligere samarbejdspartnere konsulenthonorarer i Rigspolitiet for 43,3 millioner kroner på bare tre år for rekruttering og konsulentassistance uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. På bare et halvt år - i sidste halvdel af 2011 - oparbejdede Mariann Færø honorarer for intet mindre end 4,5 millioner kroner. De tre konsulenter Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens fik også udbetalt million-honorarer i en årrække i DR, da Bettina Jensen var chef dér.

Udover ulovlige aftaler har der været mangelfulde kontrakter, manipulation med bogføringen, forudbetaling for millioner af kroner, ligesom en studentermedhjælper hyret gennem Christian Behrens over et halvt år kostede Rigspolitiet 113.400 kroner om måneden i gennemsnit. Som en konsekvens af de mange sager og en kritisk rapport, udarbejdet af Kammeradvokaten, strammede Rigspolitiet i september 2016 op på sit regelsæt og fjernede indkøbsfunktionen fra Bettina Jensens afdeling Koncernservice.

I februar måned 2017 blev Bettina Jensen fyret, og i marts måned samme år landede så en rapport på justitsminister Søren Pape Poulsens bord, som viste, at omfanget af de ulovlige aftaler var meget større end hidtil antaget. Rapporten viste, at mindst 41 procent af de aftaler, Rigspolitiet indgik med konsulenter i 2015 og 2016 for 273 millioner kroner, ikke kom i udbud. Tallet kan dog være helt op til 62 procent.

Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens er i dag fortid som konsulenter i Rigspolitiet. I november sidste år kunne BT desuden fortælle, at Rigspolitiet ikke kunne finde oplysninger på eller dokumentation for, hvad tre millioner kroner - som konsulenten Mariann Færø fik udbetalt i løbet af et enkelt år - var gået til.

Fredag den 16. marts landede så en rapport fra revisionsfirmaet PricewaterCooper, som konkluderede følgende:

Der er identificeret en tæt venskabelig relation af privatlignende karakter mellem Bettina Jensen og en ekstern konsulent, som kan indikere en mulig vennetjeneste.

Der er indikationer på, at kontrakter med flere konsulentfirmaer baserer sig på tætte relationer til Bettina Jensen og er indgået med direkte tildeling efter den tidligere afdelingschef blev ansat i Rigspolitiet.

Der er identificeret eksempler på, at udbudsreglerne formentlig er blevet misbrugt med assistance fra Rigspolitiets Koncernindkøb ved tildeling af to konsulentopgaver.

Der er betalt en høj pris for juniorkonsulenter ved, at en leverandør har faktureret mere end den tilbudte timesats på den anvendte SKI-aftale for juniorkonsulenter.

Der er flere eksempler på, at der er sket forudbetaling af konsulentydelser til levering i efterfølgende periode med henblik på at tilpasse omkostninger til budgettet. Det er i strid med budgetvejledningen.

På den baggrund har Rigspolitiet valgt at politianmelde Bettina Jensen.