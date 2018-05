Søndag den 15. april ventede der Thomas Rønn Høvring en ubehagelig overraskelse, da han skulle ud for at køre en morgentur i hjembyen Randers.

Udefra så hans dyre BMW-bil ud som altid, men da han nærmede sig forruden på bilen i indkørslen, kunne han se noget, der »strittede«. Ved nærmere eftersyn måtte Thomas Rønn Høvring konstatere, at der havde været nogen inde i hans bil. Og det var ikke hvem som helst:

»Det er meget professionelt. De dyre kabler er klippet over, og så har de taget den professionelle navigation og radioen,« siger 49-årige Thomas Rønn Høvring til BT.

Foto: Thomas Rønn Høvring

Tyvene havde ikke smadret en rude, og bilen var låst, så ifølge Thomas Rønn Høvring kan de have »jammet fjernbetjeningen«.

Thomas Rønn Høvring er ikke den eneste, der har oplevet at få sin luksusbil lænset for udstyr. BT har de seneste dage beskrevet, hvordan organiserede bander på bestilling tømmer danske luksusbiler for dyre inventardele og sender dem til Østeuropa, hvor de sælges på det sorte marked.

Tilbage i Randers var Thomas Rønn Høvring og resten af famiien rystede over bilindbruddet. BMW'en står i en indkørsel i forlængelse af huset, så den 49-årige mand og hans to børn har ligget få meter fra bilen, mens den er blevet brudt op.

Foto: Thomas Rønn Høvring

Thomas Rønn Høvring var chokeret, og det samme var hans to teenagepiger på 13 og 15 år:

»Jeg er noget chokeret, og det er mine børn også, men man bliver jo nødt til at holde overblikket, selvom jeg sgu var lidt bange. Man begynder at tænke, hvordan fanden de har haft den her koldblodighed? Og så begynder man at tænke, om de har holdt øje med en? Det er fandme uhyggeligt,« fortæller han.

I starten forestillede den 49-årige mand sig, at de kriminelle måske havde set ham på motorvejen og noteret hans nummerplade ned, men da han gravede lidt mere i sagen, opdagede han pludselig, at mange andre også havde oplevet lignende indbrud på deres luksusbiler.

Oplevelsen har sat spor i Thomas Rønn Høvring, og kort tid efter episoden fik han installeret videoovervågning på hele boligen i Randers. På trods af det har han alligevel haft svært ved at leve sit liv som normalt:

»Det er kun inden for den sidste uge, at jeg har sovet alene i huset, for det har jeg ikke haft lyst til. Jeg har frygtet, at de kom tilbage, og jeg har hørt fra en anden forurettet, at de havde tabt en peberspray i hans bil, så de er også bevæbnede,« fortæller Thomas Rønn Høvring.

I en kort periode overvejede BMW-ejeren endda også at sælge sin bil, men han har besluttet »ikke at lade sig indordne efter sådan nogle mennesker«.

Politiet har i en tidligere artikel fra BT bekræftet, at det er en stigende tendens med disse typer bilindbrud:

»Der er ingen tvivl om, at vi inden for de seneste år har set en stigende tendens, hvor flere kommer herop og målrettet laver forskellige kriminalitetstyper. Herunder indbrud og tyveri fra personbiler, hvor det typisk er airbags og navigationsudstyr, de går efter,« udtalte Lau Thygesen, der er politiinspektør i Nordsjællands Politi, til BT.