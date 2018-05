Allerede i 8. klasse oplever mange unge et kæmpestort pres fra skolen.

Det konkluderer en ny trivselsundersøgelse fra Børnerådet med svar fra over 2.600 elever i hele landet, skriver Politiken onsdag.

I undersøgelsen svarer en femtedel af børnene i 8. klasse, at de føler sig presset ofte eller hele tiden. Det gælder især pigerne, hvor næsten hver tredje pige oplever et pres ofte eller hele tiden, mens det kun er hver tiende dreng. Samtidig viser Børnerådets analyse, at mistrivsel og lav livstilfredshed er langt mere udbredt blandt børn, der tit føler sig presset.

»Vi er foruroliget over, at så mange elever går rundt og har det skidt. De unge påtager sig nogle dybe bekymringer, som elever i 8. klasse slet ikke burde tumle med«, siger Børnerådets formand, Per Larsen, til Politiken.

Årgangen er den første, der kan dumpe folkeskolen. Børnene giver tydeligt udtryk for, at det pres, de føler, er forbundet med deres præstationer i skolen, herunder karakterer og adgangskrav.

Børnerådets undersøgelse gør indtryk på undervisningsminister Merete Riisager (LA). Den får hende dog ikke til at tænke anderledes om den måde, grundskolen fungerer på i dag.

»Det er ikke blevet fagligt sværere eller hårdere at gå i skole, og det at gå til en prøve og få karakterer er jo en helt almindelig og integreret del af skolen og har været det i 200 år«, siger hun til Politiken.