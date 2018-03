Opdatering. Den 15-årige pige er fundet i god behold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet i Syd- og Sønderjylland bad søndag aften om hjælp til at finde en 15-årig pige, som havde forladt en institution i Haderslev.

Pigen havde forladt institutionen sidst på eftermiddagen mandag.

Politiet skrev i et tweet, at man var bekymret for pigen.

Bekymring for en 15 årig pige, der sidst på eftermiddagen har forladt en institution i Haderslev. Pigen er 15 år, 160 cm høj, lyst skulderlangt hår og bærer briller. Iført lilla jakke og mørke bukser. Set pigen ring 114. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 26, 2018

Men nu er der gode nyheder, da politiet på Twitter oplyser, at pigen er blevet fundet af en hundepatrulje.

Pige er i god behold, oplyses det.

Vagtchef Ivan Gohr Jensen hos Syd- og Sønderjyllands Politi fortalte tidligere til BT, at politiet ledte efter pigen lokalt i Haderslev:

»Hun er fra lokalområdet, så det er også i Haderslev, vi fokuserer vores eftersøgning af hende. Vi har ledt efter hende siden i eftermiddags uden resultat, og det er derfor, vi nu sender et tweet ud med efterlysning,« sagde vagtchefen.