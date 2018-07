Henrik Lyding var ind til sin død anmelder for Jyllands-Posten og sad i juryen, som uddeler Årets Reumert.

København. Teateranmelder og instruktør Henrik Lyding er død, 62 år gammel.

Det skriver BT og Jyllands-Posten.

Henrik Lyding arbejdede helt frem til sin død som teateranmelder for Jyllands-Posten, studievært i Teatermagasinet på DK4 og som instruktør og dramaturg på Pantomimeteatret i Tivoli.

På teatret i Tivoli arbejdede han ifølge Jyllands-Posten løbende tæt sammen med dronning Margrethe om hendes balletter og scenografiske projekter på teatret.

Foruden disse job var han medlem af juryen, som uddeler teaterprisen Årets Reumert.

Henrik Lydings anmelderkollega Lars Wallenberg fra Børsen har over for Jyllands-Posten mange rosende ord om anmelderen.

- Henrik havde nok Danmarks skarpeste og mest vittige teateranmelder-pen og er den eneste teateranmelder i historien, hvor en skare af teatre på landsplan nægtede at reklamere i diverse aviser, hvis det ikke var Henrik, der anmeldte deres forestillinger, dette til trods for at Henrik ikke var bleg for også at give en sønderlemmende kritik, siger han til avisen.

Jyllands-Postens kulturredaktør, Peter Rosendal, betegner Henrik Lydings bortgang som et meget stort tab for dansk teaterkritik i almindelighed og for Jyllands-Posten i særdeleshed.

/ritzau/