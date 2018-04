’Hvor er du prinsesse?’. Starten på et eventyr skete formegentlig en mørk nat på vej hjem i en taxa.

Horsens Taxa efterlyser askepot, som har kørt med en af deres vogne efter en weekendtur i byen.

En kvinde har nemlig tabt sin ene højhælede sko på vej hjem i taxaen. Og det er der kommet et noget morsomt Facebook-opslag ud af, der siden er gået viralt.

’ASKEPOT SØGES! Hvor er du prinsesse? Efter en glad aften i byen, tabte du din ene sko i en af vores biler. Heldigvis blev vognen ikke til et græskar, da det blev midnat,’ starter Hosens Taxa Facebook-opslaget, som er en klar henvisning til Askepot-eventyret, og fortsætter:

’Skoen er på vores kontor i Sønderbrogade 76. Alle ungmøer, som mener at være den retmæssige ejer, kan komme og prøve den tirsdag og fredag mellem kl. 9-14.’

Og danskerne ser ud til at elske den humor, som Horsens Taxa bruger i opslaget.

»Det ligger jo lige til højrebenet at lave det her opsalg. Vi kunne ikke lade være med at se eventyret for os. Her er der en Askepot, der skulle skynde sig videre og glemte sin ene sko. Det giver jo mere at gøre det med humor, og mange kan tilsyneladende også lide det,« siger Maia Sejersen, der er kommunikationschef hos Horsens Taxa.

Og mange danskere elsker nemlig opslaget.

16 timer efter opslaget blev lavet, har det allerede fået over 214 delinger og over 280 reaktioner. Det er meget for en Facebook-side, der ellers kun har 344 likes.

»Det er vanvittigt, at opslaget bliver delt så meget. Det kommer helt bag på os, men det tyder jo på, at der er mennesker, der har haft den her oplevelse før eller bare synes, det er rigtig sjovt,« siger Maia Sejersen og tilføjer:

»Vi vil jo bare gerne have, at kunderne får deres ejendele igen.«

Skoen er formentlig blevet tabt i den forgangne weekend, oplyser Maia Sejersen.

Her er et udpluk af danskernes kommentarer til opslaget: