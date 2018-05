Tasja Nielsens erstatning på 50.000 kroner blev ikke sat ind på en lukket konto - nu er pengene brugt af et familiemedlem.

Klokken har ringet ud til læseferie i 2.G på Odsherred Gymnasium. Og selv om det burde være fag som matematik eller engelsk, der skulle være i fokus hos 18-årige Tasja Nielsen, er det dog langt fra tilfældet.

Hun kæmper i stedet for retten til sin erstatning på 50.000 kroner, som hun tidligere har modtaget i forbindelse med et seksuelt misbrug.

Hun startede således sit liv på den hårdeste måde, da hun voksede op i Svinninge, indtil hun var 8 år.

- Jeg var udsat for seksuelle overgreb i fem år af et slags familiemedlem, fortæller Tasja til DR Sjælland.

Sagen kom i byretten i 2007 og senere i landsretten, hvor Tasja fik tilkendt 50.000 kroner i erstatning, som blev sat ind på et familiemedlems konto. Men selvom Tasja nu er myndig, har hun ikke fået sin erstatning.

- Jeg har opdaget, at pengene ikke er der, hvor de skal være. De penge jeg fik tilkendt, er ikke gået til mig, siger hun.

Tasja Nielsen har henvendt sig til medlemmerne af Folketingets retsudvalg, hvor flere politikere, har taget sagen op. Blandt andet socialdemokraten Kaare Dybvad har stillet spørgsmål til Justitsministeren.

- Jeg mener, at så snart der er tale om en erstatning til et barn under 18 år i denne type forbrydelse, så må de sættes ind på en lukket konto.

Som reglerne er nu, er det kun erstatninger over 75.000 kroner, der sættes på en lukket konto.

Politiker har startet indsamling

Kaare Dybvad har samtidig sat en indsamling i gang på sin Facebook-side, hvor målet er at indsamle de 50.000 kroner til Tasja Nielsen, som hun har mistet.

- Vi skal ændre lovgivningen, men det hjælper jo ikke for Tasja, og derfor har jeg startet indsamlingen, fortæller Kaare Dybvad (S) til DR Sjælland.

På under to dage er der allerede kommet 25.000 kroner ind fra hele landet, og det glæder Tasja Nielsen, men det var ikke det, der var målet, siger hun.

- Vi er jo slet ikke kommet i mål endnu, for lovgivningen er jo ikke ændret, men det er da et skridt i den rigtige retning, for indsamlingen har gjort, at der er mange flere, der har sat fokus på sagen, siger hun.

Tasja Nielsen skal mødes med flere medlemmer af Folketingets retsudvalg den 29. maj.

En dybt ulykkelig sag

Det er langt fra meningen, at erstatninger ikke går til dem, som har lidt skaden, mener direktøren i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl til DR Sjælland.

- Jeg mener, at det er en dybt ulykkelig sag. Der er jo næsten tale om et dobbeltovergreb, når hun først har fået en erstatning, og derefter er der nogen, der har brugt dem, så hun ikke får glæde af dem, siger han.

Selv om problemstillingen er ny for organisationen, er direktøren bange for, at der findes flere lignende sager.

- Jeg frygter, at den kan være mere udbredt. Desværre er ofrene for denne type misbrug, sjældent nogen, der råber op. Der kan sagtens være sager, som vi ikke kender til, fortæller Rasmus Kjeldahl.

Derfor vil Børns Vilkår bakke Tasja op i sit initiativ til at ændre loven.

- Det er myndighedernes ansvar, at man modtager sin erstatning, men reglerne er åbenbart ikke særlig gode, som de er i dag. Derfor vil vi gerne rette henvendelse til de ministre, der er indblandet i denne lovgivning og bede om, at lovgivningen bliver lavet om, lyder det fra direktøren i Børns Vilkår til DR Sjælland.

Tasja Nielsen har ikke ønsket at oplyse, hvilket familiemedlem der har fået hendes erstatning udbetalt. Hun har de seneste ti år boet i en plejefamilie.