På vej til stranden fredag aften træder syvårige Willads på noget skarpt. Det er en brugt kanyle.

»Jeg tror, det er meget naturligt, at man som forælder tænker det værste. Lige nu er det værste for os jo, at vi ikke aner, hvad der er i det, og hvornår vi får noget at vide,« siger Mikkel Schou til TV 2 Lorry.

Familien fra Vallensbæk aner ikke, hvad kanylen er brugt til - stofindtagelse, diabetesindsprøjtning eller noget helt tredje. Men under alle omstændigheder er de godt trætte af, at nogen kan finde på at smide sådan en på jorden, hvor enhver kan risikere at træde i den.

Den syvårige Willads er ked af det og har ondt, så efter familien får skyllet hans fødder i havvandet, kører de på skadestuen, hvor de lidt over klokken et om natten endelig kommer ind til en læge.

Men selvom det efterhånden er et par dage siden, så ved familien endnu ikke, om kanylen kommer til at have længerevarende konsekvenser for Willads. En blodprøve er blevet taget, men hvornår forældrene kan forvente at få svar på den, ved de ikke.

Ifølge Mikkel Schou er problemet, at ingen på Hvidovre Hospital ved, hvordan en sådan sag skal gribes an, når det nu er et barn, der er kommet til skade på en kanyle. Og usikkerheden er ubehagelig for den lille familie, selvom en sygeplejerske har fortalt, at smitterisikoen fra kanylen er lav – noget som Klaus Børch, som er ledende overlæge på børneafdelingen på Hvidovre Hospital, bekræfter, selvom bekymrede forældre ikke rigtigt kan bruge sandsynlighedsregning til noget, som han siger.

Alligevel kan syvårige Willads i værste fald blive smittet med hiv eller hepatitis.

Klaus Børch anerkender, at behandlingen af familien ikke er god nok.

»Enhver behandling skal afsluttes med en plan, som forældrene skal orienteres om. Nogle gange kan der være uvisheder i planen. Men de skal have at vide, hvornår de skal forvente svar. Så det er ikke tilfredsstillende patientkommunikation,« siger han til TV 2 Lorry.

Tilbage står Mikkel Schou og er mest af alt træt af den person, som har smidt kanylen midt på stranden – og blot få meter fra nogle skraldespande, som kommunen har stillet op.

Derfor er hans kritik heller ikke rettet mod Vallensbæk Kommune, men mod den person, der så ubetænksomt smider farligt affald.

